Сочинение Декамерон - Федериго Дельи Альбериги - характеристика литературного героя

Боккаччо "Декамерон" - сочинение "Федериго Дельи Альбериги - характеристика литературного героя"



ФЕДЕРИГО дельи АЛЬБЕРИГИ — герой одной из новелл книги Д. Боккаччо «Декамерон» (1350-1353) — 9-я новелла 5-го дня, известная также как «Новелла о соколе». Ф. А. влюблен, но монна Джованна не отвечает ему взаимностью. Очень быстро Ф. А. растрачивает почти все свое состояние на празднества и увеселения в честь Джованны и вынужден удалиться в оставшееся маленькое именьице. У него есть еще любимый сокол, с которым он охотится и хоть как-то может прокормиться. Скоро умирает муж монны Джованны, и она переезжает с сыном в деревню, которая оказывается по соседству с домом Ф. А. По просьбе заболевшего сына монна Джованна посещает Ф. А. и просит отдать ей сокола. Но Ф. А. , ничего не зная о цели визита, мечется в поис ках того, чем бы попотчевать столь желанную гостью. В доме у него ничего нет, и тут он замечает своего сокола, убивает его и потчует им монну Джованну. После обеда все разъясняется. Сын монны Джованны вскоре умирает, братья ее настаивают, чтобы она вышла замуж. Монна Джованна вспоминает о поступке Ф. А. и решает, что лучшего мужа ей не найти. Используя в этой новелле традиционную для того времени тему служения даме, ради которой влюбленный рыцарь идет на любые жертвы, Боккаччо раскрывает тему в неожиданном ракурсе. Дело в том, что Ф. А. относится к своему соколу не как к обычной птице. Его сокол фактически единственный его товарищ, помогающий ему в его бедственном положении. Сокол Ф. А. — «один из лучших соколов на всем свете», Ф. А. очень «дорожит своим соколом», он «мил его сердцу». И вот Ф. А. жертвует соколом лишь для того, чтобы попотчевать зашедшую к нему даму, пренебрегавшую им, ставшую причиной его разорения. Вроде бы Боккаччо, следуя традиции, одобряет Ф. А. — но за всем этим прослеживается явная ирония автора, граничащая с осуждением. Ф. А. совершает свой поступок «на краю отчаяния, проклиная судьбу»; когда же монна Джованна просит отдать ей сокола — он плачет, все опять получается невпопад. Более того, эта «жертва» Ф. А. вовсе не вызывает в его возлюбленной ответного чувства, она выходит за него не по любви, а лишь под давлением обстоятельств, по принципу меньшего из зол. Отношение к этой проблеме Боккаччо раскрывает и предшествующая «Новелле о соколе» новелла, в которой дама, слишком жестокосердно отнесшаяся к ухаживавшему за ней рыцарю, попадает в ад. Фактически Боккаччо в этой новелле устанавливает границу, выход за которую не может быть оправдан даже любовью. «Новелла о соколе» вызвала многочисленные интерпретации. В XVI веке Лопе де Вега написал комедию «Сокол Федериго». Примерно в то же время Тирсо де Молина создает комедию «Слова и перья», в которой, впрочем, сам сокол отсутствует — Ф.

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