Сочинение Декамерон - Характеристика образа Государя

Боккаччо "Декамерон" - сочинение "Характеристика образа Государя"







Государь - один из центральных персонажей книги, выступает, как правило, в положительном свете, иллюстрируя своим поведением какую-либо из основных социальных добродетелей. Благоразумие и рассудительность проявляет лавгобардский король Агилульф: когда неизвестный хитростью овладевает его женой, король прекращает розыски, понимая, что удовлетворение от мести не покрывает позора огласки (сюжет, использованный в одной из «сказок» Лафонтена). Французский король поднимается над сословными предрассудками, отдавая долг благодарности излечившей его Джилетте, на что не оказывается способен рыцарь. Сицилийский король Вильгельм II свое слово ставит выше родственных чувств. Щедрость и мудрость выказывает испанский король Альфонс, награждая флорентийского рыцаря Руджери дель Фиджованни в соответствии не только с его заслугами, но и с его «долей». Король Сипилии Педро Арагонский с благородством и великодушием обходится с влюбленной в него дочкой аптекаря Лизой: объявляет себя ее рыцарем, одаривает и выдает замуж. Достойную великого монарха благодарность выказывает Саладин. Еще одна группа новелл показывает, как Г. преодолевает пятнающую его страсть или слабость. Тот же Саладин, выслушав притчу Мельхиседека, отказывается от своего коварного замысла. Король Франции Филипп Кривой, уразумев «кулинарный» намек маркизы Монферратской (встретившей его трапезой из одних кур), считает за благо потушить охватившее его любовное пламя. Вняв внушению графа Ги де Монфора, такое же решение избирает король Неаполя Карл Анжуйский, прельстившийся было Джиневрой, очаровательной дочерью мессера Нери дельи Убер-ти (средством, отвращающим Г. от неблаговидного поступка, всегда, как в данной паре новелл, служит либо остроумие, либо мудрый совет). Единственный Г. «Декамерона», не удержавшийся от жестокого и неразумного поступка, — это Танкред, «очень человечный и милостивый властитель (если б только на старости своих лет не обагрил рук в крови влюбленных)»; его поведение прямо противоположно поведению в похожей ситуации Агилульфа.