Сочинение Декамерон - Характеристика образов Монахов

Боккаччо "Декамерон" - сочинение "Характеристика образов Монахов"







Монахи — одни из наиболее популярных персонажей сборника. Несколько раздается их обобщенная характеристика, где подчеркивается их глупость, похоть и алчность, лицемерие, склонность к роскоши и изнеженности. В сюжетах посвященных им новелл чаше всего обыгрывается их любострастие: М. приводит молоденькую поселянку в келью, где его застает аббат, который также не может устоять перед искушением; аббат некоего тосканского монастыря, позарившись на жену Ферондо, дает ему сонного зелья и десять месяцев держит в заключении, уверив его, что он умер и находится в чистилище; брат Альберто, играя на женском тщеславии Лизетты, жены венецианского купца, является к ней в образе архангела Гавриила; брат Ринальдо, захваченный наедине с мадонной Агнессой ее мужем, объясняет ему, что заговаривал глисты ребенку. Персонажи всех этих новелл добиваются своего с помощью большей или меньшей изобретательности, они ловко выходят из трудного положения и поэтому описываются не без некоторого сочувствия; единственное откровенно отрицательное лицо — это брат Альберто, который прямо назван «человеком преступного и порочного поведения», и в финале его ждет публичный позор (напротив, аббат из новеллы о чистилище — «человек святейший, только не в отношении женщин»). Ловкость, достойную восхищения, выказывает брат Чиполла: шутники подменили в его ларце перо, которое он собирался выдать за перо из крыла архангела Гавриила, на угли; обнаружив это лишь во время проповеди, он, нимало не смутившись, объявляет их углями, на которых был поджарен св. Лаврентий.

