Сочинение Декамерон - Танкред, Гисмонда и Гвискардо - характеристика литературного героя

Боккаччо "Декамерон" - сочинение "Танкред, Гисмонда и Гвискардо - характеристика литературного героя"



ТАНКРЕД, ГИСМОНДА и ГВИСКАРДО — герои одной из новелл книги Д. Боккаччо «Декамерон» (1350-1353) — 1-я новелла 4-го дня. Танкред, правитель Салернский, убивает Гви-скардо, любовника своей дочери Гисмонды, и посылает ей в золотом кубке его сердце; она поливает сердце отравой, выпивает отраву и умирает. Сюжет этой новеллы Боккаччо восходит к всемирно известному фольклорному сюжету — мифу о «съеденном сердце» как символическом наказании за прелюбодеяние по закону талиона, по принципу возмездия par pari (око за око, зуб за зуб), поскольку сердце в мировом фольклоре рассматривается как «обиталище любви» и потому становится материальным объектом мести: укравший сердце возлюбленной расплачивается своим сердцем. Сюжет этот, по предположению В. М. Жирмунского, из Индии (пенджабский народный роман о приключениях раджи Расалу) через персидскую и арабскую литературу в эпоху крестовых походов попал в европейскую литературу, в которой приобрел необычайную популярность особенно в XII веке. В романе Тома о Тристане (1160 г. ) автор пересказывает старофранцузское лэ о Гироне, которое распевает Изольда. Сниженный вариант этого сюжета — «Лэ об узнике» трубадура Рено: рыцарь Иньор, по прозвищу Соловей, становится любовником сразу двенадцати дам. Их мужья мстят ему, подносят дамам его сердце, после чего те отказываются от еды и умирают от голода. Вообще все версии сюжета о «съеденном сердце» имеют один финал — дама, которой подносят сердце возлюбленного, тем или иным способом кончает жизнь самоубийством. Наибольшую известность получил сюжет жизнеописания трубадура Гильома де Кобестаня, который слагал для своей дамы песни о любви. Муж дамы, граф Раймон де Кастель-Россильон, заподозрил ее в любовной связи с трубадуром и, убедившись, что подозрения его не напрасны, приказал убить де Кобестаня, а сердце его заставил съесть ни о чем не подозревавшую жену. Когда же она узнала об этом, то закололась кинжалом. Этот сюжет фактически без искажений Боккаччо пересказывает в 9-й новелле 4-го дня, посвященного рассказам о несчастной любви (о мессере Гвильермо Россильоне и мессере Гвильермо Гвардастаньо). В своего рода ослабленном варианте сюжет о «съеденном сердце» использован и в новелле о Танкреде, Гисмонде и Гвискардо. Однако здесь Боккаччо выходит за рамки классического любовного треугольника. Трагический конфликт между отцом, дочерью и ее возлюбленным (из-за недостаточно высокого происхождения последнего) перерастает в конфликт между ложно понятой честью (Танкред), правом на любовь (Гисмонда) и истинным благородством (Гвискардо). Этот конфликт в полную силу раскрывается в знаменитом монологе Гисмонды, произнесенном ею перед пришедшим требовать объяснений Танкредом. Она «не как страждущая или же уличенная женщина заговорила с отцом — вид у нее был в эту минуту невозмутимый и решительный, взгляд открытый и нимало не растерянный». Гисмонда обосновывает свое право на любовь к Гвискардо, отвергает упреки отца в его «неблагородстве», говоря, что благородство определяется не происхождением, а добродетельными поступками человека. Сам Танкред, хотя он и движим представлением о том, что Гисмонда оскорбила отцовскую любовь и унизила его честь, все-таки не уверен в своей правоте. Он скрывается после того, как застает Гисмонду с Гвискардо, плачет, когда приходится требовать объяснений от Гисмонды, приказывает убить Гвискардо лишь потому, что не уверен, что Гисмонда выполнит свою угрозу, рыдает у постели умирающей Гисмонды и, наконец, уже запоздало раскаявшись, приказывает похоронить вместе Гисмонду и Гвискардо (тот же мотив, что и в сюжете о Тристане и Изольде). В новелле Боккаччо любовь Гисмонды и Гвискардо вступает в противоборство со старыми ложными понятиями, довлеющими над Танкредом, и, несмотря на трагический конец, побеждает. В этом смысле Боккаччо предвосхитил великую трагедию Шекспира о Ромео и Джульетте. Эпизод новеллы, в котором Гисмонда говорит, обращаясь к сердцу возлюбленного, что ей довольно было созерцать его «всечасно очами духовными», по-видимому, обращен к знаменитому эпизоду из «Новой жизни» Данте (3-я глава), в котором поэту в видении является Амор, держащий в руке объятое пламенем сердце поэта, которое он дает вкушать Даме. Мотив сердца, положенного в чашу, связан с «Божественной комедией» Данте (Ад, XII, 120), в которой упоминается сердце убитого брага английского короля Эдуарда I, помещенное в чашу, установленную на колонне у моста через Темзу. Образы Танкреда, Гисмонды и Гвискардо вызвали многочисленные толкования и подражания в европейской литературе. В XVI веке в Италии граф Камерани создает трагедию «Танкред». В ней Гисмонда и Гвискардо вступают в тайный брак, смерть Гвискардо обусловлена лишь официальным законом, а Танкред после смерти Гисмонды выкалывает себе глаза (мотив «нового Эдипа»). В том же веке немецкий бюргерский поэт Ганс Сакс создает «Прежалостную трагедию о князе Конкрете», в которой фактически пересказывает новеллу Боккаччо и делает свои выводы: необходимо вовремя отдавать дочерей замуж, нельзя молодым «впадать в безумство от любови», а коли уж это произошло, «отцам не должно их карать», а «разум скажет», как «беду на пользу обратити и дело честью завершит». В 1561 г. английский драматург Р. Уилкмот ставит трагедию «Танкред и Жисмонда», в которой поведение Жисмонды осуждается, а образ Танкреда подается более человечным и трагическим. На исходе XVII»Шв. Джон Драйден в книге «Рассказы старые и новые» (1699) помещает поэму «Сигисмонда и Гискардо», в которой оттеняет тиранический характер Танкреда и героическое благородство Сигисмонды и сквайра Гискардо. Он также вводит в поэму священника, который благословляет обоих возлюбленных. Под впечатлением поэмы Драйдена английский художник Уильям Хогарт нарисовал картину в высоком стиле «Сигисмонда» (17S9). В XIX веке Стендаль в романе «Красное и черное» в конфликте между маркизом де Ла Моль, его дочерью Матильдой и Жюлъеном Сорелем по-своему отразил мотивы, затронутые в знаменитой новелле Боккаччо. В России на эту новеллу обратил внимание Н. Г. Чернышевский — именно ее в романе «Что делать?» читает Вера Павловна.



Лит. : Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура трубадуров //Жизнеописания трубадуров. М. , 1993.

