Сочинение Дельцы новой формации в пьесе А. Н. Островского «Бесприданница»

У них арифметика вместо души.

А. Н. Островский

Пьеса «Бесприданница» — сороковое оригинальное произведение Островского, над которым опытный драматург работал непривычно долго — четыре года. Он впервые выводил на сцену в своей пьесе новых героев — промышленников, судовладельцев, дельцов новой формации, появившихся с зарождением и развитием капитализма в России.

Мокий Пармёныч Кнуров — «крупный делец нового времени с громадным состоянием». Василий Данилыч Вожеватов — «представитель богатой торговой фирмы». Сергей Сергеевич Паратов — «блестящий барин, из судохозяев». Вот они герои нового времени.

Фразу «у них арифметика вместо души» произносит в пьесе Сергей Сергеич Паратов. Так он характеризует иностранцев, которые служат у него на судне. «У них душа коротка», — говорит он с уверенностью в собственном превосходстве. Да, Паратов любит и умеет жить красиво. Он остроумен, азартен, умеет ценить красоту. Но еще больше умеет прицениться: «Найду выгоду, так все продам, что угодно, — признается он Кнурову. — У меня другие дела и другие расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой, беру в приданое золотые прииски». Как ни жаль ему расстаться со своей свободой, со своей веселой жизнью, но золотые прииски, без сомнения, ценнее и выгоднее. Кнуров и Вожеватов одобряют сделку: ведь не жениться же в самом деле на бесприданнице Ларисе! Разве что повеселиться с ней напоследок!

Вожеватов тоже с гордостью говорит о том, что не замечает в себе того, «что любовью-то называют». Зато хорошо знает, что «всякому товару цена есть», и лишнего не передаст. Хоть и «дорогой бриллиант» Лариса Дмитриевна, но состояние она купцу Вожеватову не прибавит. Проиграв Кнурову возможность «прокатиться» в Париж с Ларисой, Вожеватов доволен: «Я не в убытке: расходов меньше». Даже слов утешения не нашлось в его душе для подруги детства. «Честное купеческое слово», данное Кнурову в бесчестной сделке, важнее сочувствия, сострадания. Да и откуда взяться таким чувствам, если «у них арифметика вместо души».

Почти полтора века живут на сцене герои Островского. Образы Кнурова, Вожеватова, Паратова в наше время так же узнаваемы, как и на заре товарно-денежных отношений. Они носят новомодные европейские костюмы, ездят в современных автомобилях, собираются на выставку в Париж. И всё считают, считают. . .