Сочинение День моей мамы

День моей мамы начинается около 6 часов утра. Она просыпается и сразу же начинает готовить завтрак папе, потому что он рано уходит на работу. Проводив папу, мама начинает будить меня ласковыми словами. Пока я встаю, мы разговариваем с ней на разные темы – обсуждаем предстоящий день, что каждого из нас ждет, что мы будем делать вечером.

Потом мы с мамой завтракаем и вместе выходим из дома. На улице она целует меня, желает хорошего дня и убегает - мама всегда очень занята на работе.

У мамы довольно серьезная должность – она заместитель главного бухгалтер. Работа требует от нее ответственности, сосредоточенности, самообразования. Про свою работу мама говорит: «Кручусь, как белка в колесе». И это правда - часто она задерживается допоздна, ходит на курсы, учится. Кроме того, иногда мама берет работу на дом, чтобы за ее фирмой не было никаких долгов и все выполнялось вовремя.

Но как бы мама ни была загружена, вечером она всегда найдет время, чтобы накормить нас с папой вкусным ужином, пять минут, но поговорить о том, как прошел наш день, что мы чувствуем, о чем думаем. Для меня эти вечерние моменты очень важны – я жду их, они поддерживают и радуют меня.

Ложится спать мама поздно вечером. Сквозь сон я слышу, как она что-то делает по дому, вполголоса разговаривает с папой. Перед тем, как заснуть, мама всегда заходит в комнату и целует меня. Тогда я спокойно засыпаю. На этом заканчивается наш с мамой день. .