Сочинение Диалог Фамусова с Чацким (анализ 2 явления второго действия комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»)

В 1824 году Александр Сергеевич Грибоедов закончил свою комедию «Горе от ума». Написанная в эпоху подготовки «рыцарского подвига» декабристов, пьеса рассказала о настроениях и конфликтах того напряжённого времени. Отзвуки преддекабристских настроений были слышны и в резких обличениях Чацкого, и в испуганных репликах Фамусова и его друзей, и в общем тоне комедии.



В центре пьесы Грибоедова «Горе от ума» лежит столкновение между сторонниками барской Москвы и группой новых людей. Против старых порядков непосредственно в комедии выступает один Чацкий. Этим автор подчёркивает исключительное положение людей с новыми взглядами. «В моей комедии,- писал Грибоедов,- двадцать пять глупцов на одного здравомыслящего человека». Фигура Чацкого, получая особое место в пьесе, становится крупной, сильной.



А самым ярким представителем ретроградов является Фамусов. Его образ, по сравнению с другими представителями московского общества, более четко выписан автором. Добродушный и хлебосольный Фамусов, каким он может показаться в беседе со Скалозубом в начале пьесы, груб с домашними, придирчев, скуп и мелочен. Вот его понимание того, как следует ценить знакомства, родню:



Я перед роднёй, где встретится, ползком;



Сыщу её на дне морском.



По-настоящему его не заботит ни судьба дочери, ни служебные дела. Фамусов боится в своей жизни только одного: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!». Таким образом, в лице Фамусова автор обличил чинопоклонство московского света.



Каждый разговор Фамусова с Чацким заканчивается неминуемым «растройством» первого. Так, во втором действии (явл. 2) герои остаются наедине и им удаётся поговорить. Фамусов давно не видел Чацкого, поэтому он ещё не знает, каким стал когда-то знакомый ему мальчик.



В своём разговоре герои касаются сначала вопроса о службе. Чацкий сразу же отмечает: "Служить бы рад, прислуживаться тошно".



Фамусов, не понимая, что имеет ввиду Александр Андреевич, пытается его научить, как надо добиваться «и мест, и повышенья в чин». Устами Фамусова говорит в этот момент вся барская Москва:



А дядя! Что твой князь? Что граф?



Когда же нужно послужиться,



И он сгибался в перегиб:



На куртаге ему случилось обступиться…



Был высочайшею пожалован улыбкой;



Привстал, оправился, хотел отдать поклон,



Упал вдругорядь – уж нарочно…



Такой и только такой способ служения, как говорит Фамусов, может принести и славу и почёт. И так было во времена Екатерины. Но времена изменились. На это и указывает Чацкий, когда в ироничной и несколько злой манере парирует:



Но между тем кого охота заберёт,



Хоть в раболепстве самом пылком,



Теперь, чтобы смешить народ,



Отважно жертвовать затылком?



Далее Чацкий в самых метких и остроумных выражениях клеймит век минувший. Он утверждает, что теперь новое время, что люди больше не лебезят перед покровителями («у покровителей зевать на потолок»), а добиваются всего в этой жизни только с помощью способностей и ума:



Нет, нынче свет уж не таков.



Вольнее всякий дышит



И не торопится вписаться в полк шутов.



Всё это герой говорит в таком пылу, что не замечает, что Фамусов уже давно не слушает, он заткнул себе уши. Таким образом, разговор двух персонажей представляет собой фарс. Этот приём автор использует специально для того, что бы ещё чётче обрисовать положение Чацких – их доводы просто не слушают, так как противопоставить им ничего невозможно. Единственное, чем может обезопасить Фамусов старый привычный режим, это:



Строжайше б запретил я этим господам



На выстрел подъезжать к столицам.



В справедливых, пылких нападках Чацкого на московское общество Фамусов видит опасность, вольность. Он считает, что причина кроется в том, что:



Вот рыскают по свету, бьют баклуши,



Воротятся, от них порядка жди.



Также мы слышим одно из восклицаний Фамусова: «Что говорит! И говорит как пишет!». Оно относится к речам Чацкого и стоит в ряду таких характеристик, как: «опасный человек», «да он властей не признаёт!», «карбонари». Почему же это, с точки зрения Фамусова, ужасно? Позже в третьем явлении, Фамусов заявит, что причиной сумасшествия Чацкого является «ученье», что все книги надо сжечь!



Для века раболепства учёность, мышление, своё собственное мнение действительно было опасным, потому что тогда за это наказывали. Но и теперь, когда уже нет правления Екатерины, Фамусов всё ещё боится. И самое ужасное, что такие люди, как он, занимали высокие посты в обществе, являясь примером для подражания.



Таким образом, конфликт между Чацким и его противниками во главе с Фамусовым – это выражение борьбы между толпой и героической личностью, которая хочет изменить жизнь, жить лучше, честнее, справедливее. Эта борьба упорна, длительна, но победа нового неминуема. .