Сочинение Дикой и Кабаниха (исключение в русском купечестве или они типичны?)

Что представляют собой персонажи драмы Островского “Гроза” Дикой и Кабаниха? Прежде всего следует сказать об их жестокости и бессердечии. Дикой ни во что не ставит не только окружающих, но даже своих родных и близких. Его домашние живут в постоянном страхе перед его гневом. Точно так же ведет себя и Кабаниха Дикой всячески издевается над своим племянником. Достаточно вспомнить его слова: “Раз тебе сказал, два тебе сказал: “Не смей мне навстречу попадаться”; тебе все неймется! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть. Тьфу ты, проклятый! Что ты как столб стоишь-то! Тебе говорят аль нет?”.

Дикой откровенно показывает, что своего племянника не уважает совершенно. Он ставит себя выше всех окружающих. И никто не оказывает ему ни малейшею сопротивления. Надо ли удивляться, что Дикой все тверже убеждается в безнаказанности своих действий, в результате чувствует себя полноправным хозяином жизни?

Кудряш говорит: “Уж это у нас в купечестве такое заведение”. Он имеет в виду, что все купцы города Калинова, да и всей России ведут себя аналогичным образом. Кабанова, или Кабаниха, как зовут ее в городе, ничем не отличается от Дикого. Кабанова прячется под маской благочестия. Как говорит о ней Кулигин: “Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем”. Насколько фальшивым и лицемерным кажется радость странницы Феклуши: “Бла-але-пие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых”.

Можно ли назвать купечество благочестивым народом? Ни в коем случае, ведь в произведении из уст Кулигина ясно слышится разоблачение существования представителей купечества. Люди погрязли в чванстве, злобе, разврате и пьянстве. И считают это нормой жизни. Весь уклад жизни в городе таков, что находиться там непривычному человеку просто невозможно. Не случайно Борис рассказывает, что его мать не могла находиться с родней даже несколько дней. Она была дворянского происхождения, поэтому купеческие порядки ее совершенно не устраивали.

Дикого и Кабаниху, с одной стороны, можно назвать типичными представителями русского купечества. Ведь уклад жизни везде был одинаков, поэтому нет ничего удивительного в том, что все обладали схожими качествами и характеристиками. Поведение Дикого и Кабанихи никого не удивляет. И Дикой, и Кабанова стоят во главе собственного семейства. Именно поэтому они распоряжаются окружающими так, как считают нужным.

С одной стороны, можно констатировать тот факт, что все русское купечество XIX в. погрязло в пошлости, жестокости и тупости. Но сразу же вспоминается рассказ Бориса, отец которого “женился на благородной”, то есть женщине дворянского происхождения. А ведь отец Бориса являлся родным братом купца Дикого. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже рожденные и воспитанные в одной семье люди могли существенно отличаться друг от друга Отец Бориса вырос в тех же условиях, что и купец Дикой. Но тем не менее он вел совсем иную жизнь, чем его родной брат. Значит, Дикой при всей похожести на других представителей своего сословия все же не может быть назван типичным.

То же самое можно сказать и о Кабановой. Она — мать семейства, но при этом так третирует свою семью, что ни о какой материнской любви и речь идти не может. Она изводит придирками и упреками не только Катерину, которая, в сущности, ей чужая, но и собственных сына и дочь. Разве нормальный человек будет вести себя подобным образом? Скорее всего, нет. Сразу же на ум приходит рассказ Катерины о своем детстве. Девушка рассказывает о своей матери, которая очень любила и заботилась о ней. А ведь родители Катерины принадлежали к тому же купеческому сословию, что и Кабанова. Мать Катерины обладала чуткостью, добротой и искренне любила своих детей. А Кабаниха не способна любить кого бы ни было.

Поэтому можно сделать вывод о том, что Дикого и Кабаниху нельзя считать типичными представителями купеческого сословия. Эти персонажи драмы Островского отличаются эгоистическими наклонностями, они думают только о себе. И даже собственные дети в какой-то степени кажутся им помехой. Такое отношение не может украсить людей, именно поэтому Дикой и Кабаниха вызывают стойкие негативные эмоции у читателей. .