Сочинение Джордж Гордон Байрон в английском парламенте

В первой половине XIX в. Англию сотрясали волны мощного луддитского* движения, объединившего в своих рядах ремесленников, в отчаянии громивших новые станки, с появлением которых они лишались работы или значительной части зарплаты. Правительство Англии, заботившееся исключительно о доходах владельцев фабрик, подготовило закон (билль), предусматривавший смертную казнь для разрушителей станков. Воспользовавшись правом на традиционное вступительное слово в парламенте, Байрон произнес речь в защиту обездоленных работников, в которой резко осудил тех, кто был готов оценить человеческую жизнь «ниже стоимости чулочновязальной машины». Это был дерзкий вызов властям, но, к сожалению, не более того: несмотря на протест поэта, билль был принят и стал орудием жестокой расправы с повстанцами (спустя несколько лет Байрон написал «Песню для луддитов», воспевавшую их бунт как борьбу за свободу).

В течение 1812—1813 гг. поэт выступил с двумя речами, одна из которых была посвящена страданиям ирландского народа под властью английской короны, а вторая — теме депутатской неприкосновенности. Обе они, как и первое выступление, не имели практических результатов. Байрон охладел к парламентским заседаниям, а свое мнение по поводу тех или иных политических вопросов стал излагать в сатирических стихах, расходившихся по всей стране и приводивших в ярость государственных мужей.