Сочинение Джордж Ноэл Гордон Байрон

"Джордж Ноэл Гордон Байрон"



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Великий английский поэт-романтик Джордж Ноэл Гордон Байрон («Восточные поэмы», «Дон Жуан», драмы, мистерии и др. ) вошел в историю литературы не только как мастер стиха, но и как человек-легенда, яркая личность, «властитель дум», по словам Пушкина. Он родился в старинной, хотя и обедневшей, аристократической семье, в десять лет унаследовал титул лорда, учился в престижной школе в Гарроу, а затем в Кембриджском университете. Свои жизненные устремления он связывал не только с занятиями литературой, но и с политикой. И дело здесь не в честолюбивых мечтах поэта, а в том, что Байрон был одним из тех людей начала XIX в. , кто с особенной болью воспринимал общественную несправедливость, кто жаждал свободы и боролся с тиранией — боролся и в английском парламенте, и в кругу итальянских карбонариев, и в своих поэмах и стихах. При этом Байрон не был ни сторонником масс, ни оптимистом. Напротив, с его именем и творчеством связывают настроение гордого индивидуализма и «мировой скорби». Однако его решимость бороться в одиночку, даже если нет надежды победить, не ослабевает с годами, а крепнет. Это выражено в разных произведениях поэта, но особенно ясно — в знаменитом стихотворении «Из дневника в Кефалонии», известном русскому читателю в великолепном переводе А. Блока. Последний год своей жизни поэт посвящает участию в освободительной войне Греции против турецкого владычества. Здесь он и умирает от болотной лихорадки в разгар военной службы.



В лирике Байрона, его поэмах сложился особый тип романтического героя— «байронический». Это разочарованный человек, гордо презирающий отвергнувшее его общество и мстящий ему. Таков, например, Конрад — персонаж «восточной поэмы» Байрона «Корсар»: «Обманут, избегаем все сильней, Он с юных лет уж презирал людей И, гнев избрав венцом своих утех, Зло нескольких стал вымещать на всех» (перевод А. Оношкович-Яцына). Но самый известный герой поэзии Байрона — это, конечно, Чайльд Гарольд. В одно утро 1812 г. , сразу после выхода в свет первых двух песен «Паломничества Чайльд Гарольда» Байрон, по его собственному признанию, «проснулся и узнал, что знаменит». Громкая слава автора была заслужена не только созданием образа «угрюмого, томного» (Пушкин), разочарованного аристократа, покинувшего свою родину — Англию и пустившегося в путешествие по разным странам. Байрон создает здесь новый жанр лироэпической поэмы, где движение сюжета определяется не только внешним действием — путешествием, но прежде всего мыслями и чувствами поэта. Если в первых песнях голос автора, его эмоции почти сливаются с образом и чувствами Гарольда, то постепенно лирическое «я» поэта, взволнованного и пытливого, сочувствующего и негодующего, теснит на второй план образ неизменно скучающего персонажа. Яркие пейзажи Средиземноморья, красочные описания Испании и Греции, Португалии и Италии составляют выразительный контраст обличительным картинам социальных и политических бедствий. Поэма пронизана пафосом свободолюбия и тем романтическим максимализмом, который помог Байрону «много душ спасти от компромисса», как сказал В. Г. Белинский.

