Сочинение «Для чего нужны загадки»

В давности умение отгадывать загадки было свидетельством мудрости и ума. Из-за это, наверное, они стали таким распространенным и популярным видом устного народного творчества. Загадки бывают разные: о людях, природе и естественных явлениях, о растениях, о животных и т. п. . Наиболее распространенными бывают загадки о людях и природе, так как человек и его место в природе интересовали наших предков с давних времен. Загадки совершаются с помощью метафор и сравнений, а также с помощью одухотворения безжизненных предметов. Они скрывают от нас значение одной вещи с помощью ее похожести с другой (Сто один брат - все в один ряд связанные стоят. - Забор). Почти все загадки рифмованные. Это дает возможность их легче запоминать. Некоторые из них юмористические. Ими можно развеселить друзей и родителей. В таких головоломках серьезные вещи подменяются веселыми, шутливыми (Были два брата и оба Кандрата, через дорожку живут и друг друга не видят. - Глаза). Загадки помогают нам задуматься над определенным предметом или явлением, так как чтобы найти отгадку, иногда надо хорошо подумать. Они также развивают любознательность, наблюдательность, внимание и сообразительность. Тем не менее не каждый сможет правильно загадать загадку. Для этого нужна специальная интонация. Некоторые головоломки лучше загадывать потихоньку, чтобы сохранить таинственность. Другие - громко и звонко. Тот, кто умеет это делать, всегда будет в центре внимания.



Загадки - это также источник народной мудрости. И чем больше мы их знаем, тем лучше для нас. Лишь тогда человека можно назвать умным, когда он умеет загадывать и, главное, отгадывать всяческие головоломки.