Сочинение Дни Турбиных - Идея Дома в пьесе М. А. Булгакова «Дни Турбиных»

Булгаков "Дни Турбиных" - сочинение "Идея Дома в пьесе М. А. Булгакова «Дни Турбиных»"



Никто не будет спорить, что М. А. Булгаков был и остается неповторимым писателем, удивительным явлением в отечественной литературе. Революция, которая привела к коренной ломке уклада русской жизни, несомненно, повлияла на всех деятелей русской литературы. Но Булгаков стал осмысливать общенациональный кризис в неожиданных тонах и формах, достаточно резко выделивших его среди художников послереволюционного поколения. Леопольд Авербах после публикаций Белой гвардии и первых крупных сатирических повестей так сказал о Булгакове: Появляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета. По сути своей это была оппозиция господствующим идеям времени, выраженная особым художественным языком. Судьба Булгакова-прозаика была трагична. Не менее трагична была судьба Булгакова-драматурга.



Видное место в его драматургии занимает пьеса Дни Турбиных, созданная на основе романа Белая гвардия. Как известно, публикация этого романа вызвала массу негативных отзывов. У Булгакова возникла идея переработать роман в пьесу, которая сразу же по выходе вызвала жаркие дискуссии. По словам П. Маркова, Дни Турбиных были пьесой об интеллигенции: в пьесе решалась ее судьба… не столько личная, сколько общественная катастрофа Алексея Турбина была более значительной, чем все декларативно делаемые признания в ряде шедших тогда пьес. На фоне этой общенациональной проблемы явно проступает другая идея – идея Дома. Точнее, наряду с важнейшей проблемой судьбы родины, развивается еще одна линия – линия дома и семьи в жизни героев пьесы.



Основное действие пьесы развивается в турбинском доме. Пьеса начинается и заканчивается здесь, как будто течение жизни почти не выходило за пределы квартиры, как будто основной смысл всего происходящего – в сплоченности семьи и незыблемости родного дома. В действительности, все стекается снова в Дом. Здесь у Булгакова решаются все важные и не очень важные проблемы, здесь герои переживают страх и горечь потерь (когда убивают Алексея), разочарование в человеке, познают предательство (отъезд Тальберга) и вместе преодолевают все неудачи и беды. И недаром поэтому в пьесе Булгаков рисует подробнейшую картину дома Турбиных.



С самого начала пьесы Булгаков настраивает нас на спокойную и тихую обстановку уюта и незыблемости: Квартира Турбиных. Вечер. В камине огонь. При открытии занавеса часы бьют девять раз и нежно играют менуэт Боккерини. В доме, несмотря на тревогу его жильцов, на удивление спокойно. Теплая атмосфера семейных отношений уже с первых строк располагает читателя (или зрителя) к героям – Елене, Алексею Турбину и Николке. Не менее приятно и гостеприимство этого дома, несмотря. на кризис и военное положение. Ведь здесь всегда рады и Мышлаевскому, и Студзинскому, и Шервинскому, и Лариосику. Дом объединяет всех их воедино, они дружны и любят друг друга.



Пьеса, как и роман Белая гвардия, во многом автобиографична. Так, домом Турбиных считается сейчас дом номер тринадцать на Андреевском спуске в Киеве, где жил в свое время М. А. Булгаков. Автобиографичен и герой пьесы Алексей Турбин, что можно без труда понять, сопоставив жизнь, прожитую писателем, и судьбу его героя.



Но вернемся в квартиру Турбиных. Что же так тянет сюда всех героевАвтор с нежностью, но с долей печали и грусти вглядывается в приметы такого привычного и такого милого его сердцу быта: в часы, играющие гавот, в отблески огня из небольшого камина, в лампу под зеленым абажуром, в аккуратные оконца, задернутые кремовыми шторами. В большом, бушующем пожарами и истекающем кровью мире семья Турбиных предстает маленьким островком уюта, покоя. Смерть родителей заставляет Алексея, Елену и Николку еще теснее жаться друг к другу, цепляться за осколки прежде налаженного, а теперь несколько запущенного семейного быта. Они с малолетства привыкли к мысли, что дом – их крепость, и будто так предопределено заранее и навсегда, чтобы всегда были цветы на белоснежной скатерти, музыка, книги, мирные чаепития за большим столом, а по вечерам, когда вся семья в сборе, чтение вслух, пение под гитару, радость рождественской елки и ноты на рояле… Сейчас дети стали взрослыми, но дом по-прежнему объединяет их, в доме жизнь течет так же ровно и гладко, в доме все друг друга любят и понимают.



Песни, поэзия у Турбиных будто оправдывают и поддерживают их веру не только в вечность искусства, но и в незыблемость уюта их дома с окнами в небольшой ухоженный сад, где за кремовыми шторами то и дело слышны голоса, музыка, смех, так манящие в этот дом гостей. Дом, приютившийся на откосе, живет как теплое, нежное, чуткое, понимающее живое существо, живет самостоятельной жизнью вместе с его обитателями. Дом невелик, но зато как необходим он его жильцам, как много он помнит и как дорог он им! Читаешь пьесу, и кажется, что ты знакомишься с семейной хроникой Турбиных, узнаешь об их не только теперешней, но и ушедшей в прошлое жизни, мирной и полной покоя, когда стены маленького домика в саду не сотрясали бури войн и революций, когда живы были родители…



Автору удается на удивление просто объединить в пьесе домашний, камерный быт и грозный, неудержимый ход истории. В условиях коренных перемен в стране дом играет далеко не последнюю роль. Посмотрим, как в конце пьесы после военных событий (уход немцев, Петлюры) герои снова собираются в доме. Семья лишилась старшего брата и старшего в доме, Алексея Турбина. В пьесе он был символом чистоты и благородства, он один из немногих, кто действительно принадлежал белой гвардии.

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