Сочинение «Дно» жизни в пьесе М. Горького «На дне»

В начале XX века Максим Горький создает свои первые пьесы - “Мещане”, “Дачники”, “Дети солнца”, среди них и пьеса “На дне”, которая была опубликована в 1902 году. Предметом изображения в драме становится сознание людей, выброшенных на “дно” жизни в результате глубинных социальных процессов в русском обществе на рубеже XIX и XX веков.

В самом названии пьесы уже заложен глубокий смысл: люди, которых изображает М. Горький, оказались на дне жизни, их существование в ночлежке Костылева ничтожно и чудовищно. Но читатель видит лишь результат общественных неурядиц, столь трагично отразившихся в жизни людей, но не сами эти столкновения, которые вынесены за пределы сцены и о которых мы узнаем лишь из диалогов горьковских персонажей. Каждый из героев пьесы в прошлом пережил свою неудачу, в результате которой и оказался в таком жалком положении. Так, например, из разговора Бубнова и Луки читателю становится известно, что в прошлом Бубнов был женат и как-то между супругами начался конфликт из-за того, что жена “связалась с мастером” и решила одолеть Бубнова. Дошла эта история до того, что сам Бубнов задумал убить свою супругу; но, по его словам, вовремя спохватился и ушел, таким образом спасшись от тюрьмы. И оказался он в ночлежке Костылева. Сейчас Бубнов - шулер, зарабатывает тем, что ворует и обманывает, о себе же честно говорит: “Как начну я заливать - весь пропьюсь, одна кожа останется. . . И еще -ленив я. Страсть как работать не люблю!. . ”

О Сатине читатель узнает лишь то, что он отсидел в тюрьме четыре года и семь месяцев за убийство “подлеца в запальчивости и раздражении” из-за родной сестры. Сейчас, как почти все обитатели ночлежки, пьет, играет в карты, ворует.

О Бароне становится известно, что он выходец из довольно знатной дворянской семьи, что дед его, Густав Дебиль, занимал высокий пост при Николае I и был очень богат. Про себя же барон рассказывает следующее: “Учился - носил мундир дворянского института. . . Женился - одел Фрак, потом - халат. . . Прожил все, что было, - носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки. . . Служил в казенной палате. . . растратил казенные деньги,- надели на меня арестантский халат. . . потом- одел вот это. . . ” Именно условия “дна”, в которых оказались герои, уравнивают бывшего аристократа Барона с шулером Бубновым, с вором Васькой Пеплом, с падшей девушкой Настей и другими постояльцами ночлежки семьи Костылевых, члены которой и сами не так уж далеко в общественном плане ушли от своих обитателей.

М. Горький не приемлет то равнодушие, с которым герои его пьесы “На дне” относятся друг к другу и к самим себе, их озлобленность на весь мир и жестокость. Например, смерть исстрадавшейся за всю свою тяжелую жизнь Анны, жены слесаря Андрея Митрича Клеща, совершенно не тронула обитателей ночлежки, наоборот, Бубнов сказал, что она, наконец-то, не будет кашлять и мешать всем. Равнодушие к самим себе проявляется в том, что эти люди не хотят (или не могут?) ничего сделать, чтобы хоть немного улучшить свое положение, они смиряются со своим трагическим существованием на “дне” жизни. Из-за чудовищности социальных условий происходит нравственное оскудение героев пьесы. Даже такое возвышенное чувство, как любовь, ведет не к обогащению личности, а к смерти, увечью, каторге. Постепенно формируются общие для всех ночлежников черты сознания: неприятие действительности и в то же время пассивное отношение к ней.

Герои пьесы “На дне” слабы и не способны противостоять безжалостным жизненным обстоятельствам. Хотя М. Горький и показывает, что с появлением Луки, такого же нищего, “беспачпортного”, оказавшегося на “дне” жизни, как и все остальные, но доброго, способного пробудить в душах ночлежников что-то светлое, подарить надежду, происходит некоторое возрождение: Актер бросает пить, начинает собирать деньги, чтобы поехать лечиться от алкоголизма, а затем заняться актерским делом; Настя мечтает о настоящей, светлой любви; Васька Пепел хочет поехать с Наташей в Сибирь, чтобы начать жить заново. Но с исчезновением Луки вера в свои силы у героев пропадает, они остаются все в той же ночлежке Костылевых, продолжают играть в карты, пьянствовать, воровать. И именно за неспособность противопоставить свою волю сложившимся обстоятельствам автор адресует своим героям главные обвинения.

М.

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