Сочинение Доброта и жестокость в жизни героя Максима Горького «Детство»

Повесть «Детство», первая часть автобиографической трилогии Горького, была написана в 1913 году. В ней зрелый писатель обратился к теме своего прошлого.

В центре повести – мальчик Алеша, волею судеб «заброшенный» в семью матери. После смерти отца Алешу воспитывают дед и бабушка. Но, кроме них, в жизни Алеши было множество людей – многочисленные дяди и тети, жившие все под одной крышей, двоюродные братья, постояльцы… Все они воспитывали героя, влияли на него, подчас сами того не желая.

Жизнь Алеши и его семьи сложна, наполнена многими трудностями. Главное ее качество – это неспокойность, нестабильность. Одно время семья деда была довольно богата, но когда Алеша пошел в школу, все разладилось. Мальчику пришлось собирать ветошь, воровать дрова. За это в школе его невзлюбили, хотя герой хорошо учился. Доходило до того, что у Алеши не было денег купить книгу, и священник не пускал его на свои занятия.

Но и кроме материальных проблем, на долю Алеши в детстве выпало много и других испытаний. Горький описывает нам жизнь и нравы купеческой среды, где царили жестокие законы: дед избивал бабушку, дяди мальчика постоянно воевали из-за наследства его матери, дети жестоко издевались над более слабыми. Смерть и горе преследовали Алешу с самого рождения. На его глазах умирали близкие: отец, братья, Цыганок, мать. Все это не могло не оставить своего следа в душе героя.

Но и такое детство закончилось для Алеши очень рано. После смерти матери дед заявил ему, что не может содержать внука и что Алеше нужно идти «в люди».

Но ребенок есть ребенок, он везде может найти радость и счастье, потому что это в его природе: «Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человечьей».

Светлым пятном в жизни Алеши была его бабушка, по-настоящему нравственный и духовный человек. Именно она больше всего была близка Алеше. Именно бабушка, как мне кажется, помогла мальчику сохранить в его душе свет и пронести его потом во взрослую жизнь.

Светлым человеком в судьбе Алеши стал и Хорошее Дело. Это был довольно образованный человек, к которому Алеша тянулся всей душой. Вообще, мальчик был очень способным, многие науки, которым его учил дед и мать, герою давались легко. Но, к сожалению, в детстве мальчик не получил систематического образования.

В чем же заключается идея повести «Детство»? Автор пишет в ней: «В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот был грязен и горек, но всякое знание — всё-таки мед».

Итак, Горький уверен, что детство – очень важная пора в жизни каждого человека. Именно в детстве – истоки характера, мировоззрения, психического состояния. Другими словами, именно тогда формируется личность. И так важно, чтобы именно в эту пору ребенку на пути встретились хорошие, добрые, понимающие люди, чтобы ребенка любили и оберегали от житейских невзгод. .