Сочинение Добрыня Никитич в компьютерном клубе (,ылина)

Задумался Добрыня Никитич думой тяжкою, о друге о своем, Алеше Поповиче. Закручинился Добрыня оттого, что пропал Алеша Попович на два дня и две ночи в стороне неведомой, и не появлялся он ни дома у матушки, ни на службе у царя-батюшки, ни у друга своего. Думал Добрыня, что змей-злыдень одолел Алешу, да прошли те времена страшные, Змей-Горын давно земле предан. Думал Добрыня, что ушел Алеша на подвиги славные, да оружие все лежит дома, хозяину не нужное. Да и позвал бы Алеша друга своего за подвигами славными, не отправился бы один.

Долго кручинился Добрыня Никитич, беспокоился… Да услышал вдруг, как хлопцы юные шушукаются, мол, Алеша в клубе компьютерном, монстрам проигрывается… Осерчал Добрыня, заготовил булаву устрашающую, чтобы чудовища испугались, и пошел друга своего из беды выручать.

Приходит Добрыня Никитич тяжелой поступью в клуб компьютерный, готовый из углов монстров негодных встречать да убивать, ищет глазами Алешу Поповича, мысленно страшась его неживым ужо застать. И что же видит Добрыня своими богатырскими очами? Не плененного монстрами Алешу он зреет, а плененного машинами адскими, да не плененного, а добровольно околдованного.

Осерчал Добрыня на друга своего, понял он, какой змей-злыдень завладел мыслями друга его. Взмахнул он булавой со всей силы своей богатырской, вскричал Добрыня так, что все остальные хлопцы в клубе от машин оторвались и на него взоры устремили. И молвил Добрыня Алеше слова мудрые, о том что не праведно богатырю русскому, славну молодцу, казну государственную опустошать таким образом, два дня в клубе просиживая. Что матушка о нем кручинится, что служба его ожидает, что друг по нему беспокоится. Что нету полезности никакой от Алеши Поповича, пока он с монстрами виртуальными разбирается. Но не слышит Добрынюшку добрый молодец Алеша Попович. Слишком крепко держит его змей игорный. Тогда совсем уж рассвирепел Добрыня, понял он, что плохи дела друга его, взял он его за руки да за ноги, и вывел его на свет божий, на улицу русскую, улицу широкую. Зажмурил глаза Алеша от света яркого, раскрыл их и просветлел мыслями, понял, от какой беды его Добрыня Никитич уберег.

С тех пор не ходит Алеша Попович в клуб компьютерный, а с Добрыней Никитичем дела славные делают, пример другим показывают, да бед в жизни не знают. .