Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы читать краткое содержание, пересказ

Действие романа происходит в XVI веке. Отец главного героя – английский дворянин по фамилии Вингфилд - женился на испанской дворянке Луизе де Гарсиа и увез ее с собой в Англию против воли ее семьи. Спустя два десятилетия в Англию пребывает Хуан де Гарсиа – кузен и бывший жених Луизы. Хуан и Луиза встречаются в роще недалеко от поместья Вингфилдов, Хуан предлагает возлюбленной вернуться с ним в Испанию, а получив отказ, убивает ее. Перед смертью Луиза предсказывает, что Хуан де Гарсиа умрет от руки ее сына.



Немного позднее де Гарсиа случайно встречает Томаса Вингфилда, младшего сына Луизы, и, вспомнив предсказание, решает убить его. Однако Томасу везет – он побеждает испанца и привязывает его к дереву. Томас еще не знает, что де Гарсиа убил его мать, поэтому спокойно оставляет противника и отправляется на свидание со свой возлюбленной Лили Бозард. Хуану де Гарсиа удается освободиться и сбежать. Когда выясняются обстоятельства смерти Луизы, отец Томаса обвиняет сына в том, что по его вине убийца матери избежал возмездия. Томас дает отцу клятву, что будет преследовать де Гарсиа, пока не найдет и не убьет его. Перед отъездом в Испанию Томас прощается с Лили, и они дают друг другу клятву верности.



Томас пребывает в Севилью, где поступает на службу к Андресу де Фонсеке – специалисту по решению всевозможных деликатных проблем, который в курсе всех тайн и интриг города. Спустя несколько месяцев Томас случайно встречается де Гарсиа, однако их начавшийся поединок прерывает городская стража, и де Гарсиа снова удается ускользнуть. Томас возвращается к своей жизни помощника Фонсеки, однако пожилой испанец вскоре умирает, завещав все свое огромное состояние Томасу, к которому успел привязаться. Полученные деньги Томас отправляет в Англию, в распоряжении Лили Бозард, а сам, узнав, что де Гарсиа отправился в Америку, пускается в далекое плаванье к берегам Нового Света.



Корабль, на котором он плыл, терпит крушение. Томас и еще несколько выживших дрейфуют в открытом океане в шлюпке, пока их не подбирает испанский корабль. По роковому стечению обстоятельств, одним из офицеров на испанском корабле оказывается Хуан де Гарсиа. По его наговору Томаса запирают в трюме вместе с черными рабами, а когда на судне начинается эпидемия лихорадки, выбрасывают за борт. Томасу удается спастись в бочке, которую выбросили с корабля как мусор, и добраться до берега, где его находят местные индейцы. Сперва они хотят принести белого человека (теуля) в жертву, но сын короля ацтеков Монтесумы – принц Куаутемок – настаивает на том, что теуля нужно доставить к королю. За время путешествию в Теночтитлан Томас успевает выучить язык ацтеков и подружиться с принцем Куаутемоком. При дворе Монтесумы Томас знакомится с Отоми – дочерью Монтесумы, принцессой народа отоми и между ними возникают пока еще неопределенные чувства. По решению жрецов Томас вынужден в течение года изображать воплощение бога Тескатлипоки, а после этого его должны принести в жертву. Отоми (в рамках ритуала) становится женой Томаса, хотя он и признается ей, что любит другую. Тем временем испанские конкистадоры, возглавляемые Кортесом, продвигаются все глубже во владения ацтеков и осаждают Теночтитлан. Отоми добровольно соглашается разделить судьбу своего мужа и ложится рядом с ним на жертвенный камень, и Томас признается ей в любви. Жертвоприношение в последний момент прерывают конкистадоры, захватившие теокалли. Томас видит среди них Хуана де Гарсиа, испанец тоже узнает своего врага, но на этот раз уже Томас спасается от него бегством. Так как повторное жертвоприношение уже не будет угодно богам, ацтеки принимают Томаса уже не как теуля, а как равного себе.



Кортес берет императора Монтесуму в плен, а после смерти правителя ацтеков власть переходит к Куаутемоку. Потеряв свой козырь в лице царственного заложника, испанцы покидают Теночтитлан. Куаутемок, Томас и несколько верных индейцев вывозят из города сокровища Монтесумы и закапывают их в пещере, чтобы золото не досталось испанцам. Вскоре конкистадоры возвращаются вместе с армией враждебного ацтекам индейского племени тласкаланцев и.