Автор описывает Федора Долохова так: "Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми, голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В середине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что-то вроде двух улыбок, по одной с каждой стороны; и все вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица". Этот герой небогат, но умеет поставить себя так, что все вокруг уважают и побаиваются его. Он любит развлекаться, причем достаточно странным и порой жестоким способом. За один случай издевательства над квартальным, Д. был разжалован в солдаты. Но во время военных действий вновь обрел свой чин офицера. Это умный, храбрый и хладнокровный человек. Он не боится смерти, слывет злым человеком, скрывает свою нежную любовь к матери. На самом деле Д. не желает знать никого, кроме тех, кого действительно любит. Он разделяет людей на вредных и полезных, видит вокруг себя в основном вредных и готов от них избавиться, если они вдруг встанут на его дороге. Д. был любовником Элен, он провоцирует Пьера на дуэль, нечестно обыгрывает в карты Николая Ростова, помогает Анатолю устроить побег с Наташей. .