Сочинение Дон Жуан - Художественный анализ

Байрон "Дон Жуан" - сочинение "Художественный анализ"



Особо останавливается Байрон на событиях Отечественной войны 1812 года в России. Он развенчивает Наполеона I, показывая, как были разбиты и уничтожены его войска объединенными силами всего русского «народа.



Москва становится предостережением всем, кто захотел бы наложить на Россию оковы: разбит был Карл XII, стремившийся к Москве, Москва явилась роковым городом и для Наполеона I.



Поражение Наполеона под Москвой осознается Байроном как поворотный пункт в истории его завоеваний: колоссальные человеческие жертвы, полный крах захватнической политики Наполеона I — вот бесславный результат московского похода.



Сатирическая основа дарования Байрона была отмечена В. Г. Белинским, который указал, что Байрон стремился «не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшею и настоящею историей». Он использовал жанр сатиры как политическое оружие в борьбе с общественной реакцией.



В сатирической эпопее «Дон-Жуан» действие переносится в XVIII век. Герой произведения, Жуан, из Испании попадает в Грецию, затем в Турцию, Россию, Польшу, Германию, Англию. . . По замыслу автора, . «совершив путешествие по - Европе, испытав всякого рода осады, битвы и приключения», Жуан должен был закончить свои странствия «участием во французской революции».



Однако главное в «Дон-Жуане», по признанию самого Байрона, не судьба и приключения героя, а изображение общественной и частной жизни в различных странах Европы и Азии.



До конца своей жизни Байрон остался непримиримым поэтом-борцом. Когда в 1821—1822 годах движение карбонариев было разгромлено, он обратил свои взоры к Греции, где разгоралось национальное восстание, ставившее своей целью освобождение страны от турецкого ига.



В июне 1823 года Байрон выезжает из Генуи на снаряженном им на свой средства военном корабле «Геркулес».



Он останавливается на острове Кефалония, затем переезжает в Миссолунги. Байрон становится одним из вождей борьбы за национальную независимость Греции, ведет большую работу по сплочению сил греческих повстанцев. Современники поэта свидетельствуют о его блестящих способностях, организатора и военного руководителя. Он пользуется любовью и популярностью в народе.



В своем последнем стихотворении, написанном незадолго до смерти, Байрон утверждает, что смысл жизни заключается в борьбе во имя свободы.



Внезапная болезнь и преждевременная смерть оборвали его общественную и творческую деятельность. 19 апреля 1824 года Байрона не стало. Умирая, он думал о Греции и с гордостью сказал: «Я ей отдал мое время, деньги, здоровье. Что я могу ей еще дать? Теперь отдаю жизнь».



Смерть Байрона болью отозвалась в душе греческого народа, в сердцах всех передовых людей мира. День смерти поэта-борца, по выражению Пушкина — «оплаканного свободой», был объявлен греческими повстанцами днем национального траура.



Ю. Кондратьев