Сочинение Дорога человечества в космос началась с рязанской земли

Будущее человечества — в Космосе!

К. Циолковский



В этом году во всем мире отмечается знаменательная дата – 50 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года началась новая веха в жизни планеты Земля – стало понятно, что человек может выходить за пределы своего места обитания, что его горизонты расширяются до невообразимых масштабов. Человек всесилен – ликовала вся земная цивилизация!

С гордостью можно сказать, что огромную роль в этом великом открытии сыграли уроженцы рязанской земли. Чего только стоят имена Константина Циолковского и Николая Федорова, которые, во многом, стали основоположниками «космической мысли» в России.

Почему именно рязанская земля подарила миру «дорогу в космос»? Может быть, этому способствовала особая атмосфера, аура, которая окружает это место? Видя «рязанские раздолья», дыша их чистым воздухом, любуясь неброской, но такой поэтичной природой этих мест, невозможно не задуматься о чем-то высшем, вечном, глубинном:

Слушает ласково песни глубокие

С запада розовой лентой заря.

С нежностью смотрит на звезды далекие

И улыбается небу земля.

Вероятно, именно такие мысли подтолкнули философа Николая Федоровича Федорова, уроженца села Ключи Сасовского района Рязанской губернии, к созданию идеи «русского космизма» - философской теории, давшей начало серьезному изучению космоса. Федоров, имевший вторую фамилию Гагарин (символично, не правда ли?), верил в то, что человек является носителем наивысших сил, которые питают всю Вселенную. Таким образом, на человека возложена важнейшая миссия – хранить целостность и налаживать связь между всеми планетами и галактиками.

В этом был убежден и другой знаменитый уроженец рязанской земли, чье имя знает практически каждый, - Константин Эдуардович Циолковский. Он родился в селе Ижевское Спасского района Рязанской губернии и с детства был вынужден много времени проводить наедине с природой и своими размышлениями.

Пытливый и смелый ум юного Кости натолкнули его на грандиозные идеи - Циолковский первым стал научно внедрять идею о возможности заселения людьми других планет, о полноценной жизни человечества не только в пределах Земли, но и во всей Вселенной. Циолковский верил в позитивную силу человечества, способную преобразить не только самих людей, но и все космическое пространство.

Но в «летописи рязанской земли» есть и еще несколько «космических» имен, известных на весь мир. Например, имена рязанцев братьев Уткиных - Владимира и Алексея. Под их руководством были разработаны важнейшие ракетные комплексы, позволившие нашей стране первой отправить в космос человека – Юрия Алексеевича Гагарина - и считаться самой сильной державой в мире.

Таким образом, с полной уверенностью можно сказать, что дорога человечества в космос началась с рязанской земли. Именно рязанцы - Федоров, Циолковский, братья Уткины - стояли у истоков освоения космоса, были воплотителями многих важнейших космических проектов. Но, уверена, что в этот список необходимо внести и саму рязанскую землю, во многом явившуюся родительницей и вдохновительницей «дороги в космос». .