Сочинение Древняя аттическая комедия. Аристофан

"Древняя аттическая комедия. Аристофан"



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Древняя аттическая комедия, как и трагедия, родилась из обрядовых игр праздников Диониса. Анализируя вопрос происхождения и развития комедии, студентам необходимо уяснить первоначальное значение слова “комедия”, выделить, как это предлагается в учебнике под ред. А. А. Тахо-Годи (С. 164), составные элементы, из которых возникает комедия, рассмотреть элементы структуры комедии, особое внимание обратив на те ее части, которые отличаются от структуры трагедии (агон, парабаса, анапесты, ода, антода, эпиррема, антиэпиррема). Характерными чертами древней аттической комедии как жанра являются политическая насмешка, направленная на определенных людей и касавшаяся актуальных современных вопросов, сказочность и фантастичность.



Аристофан, крупнейший представитель древней аттической комедии, “отец комедии” по выражению Ф. Энгельса. Творчество Аристофана принято делить на три этапа:



 I этап (охватывает 427-421 гг. ): “Ахарняне” – 425 г. , “Всадники” – 424 г. , “Облака” – 423 г. , “Осы”, “Мир” – 421 г. до н. э. ;

 II этап (414 – 405 гг. до н. э. ): “Птицы” – 414 г. , “Женщины на празднике Фесмофорий” и “Лисистрата” написаны в 411 г. , “Лягушки” – 405 г. до н. э.

 Заключительный III период включает всего два произведения: “Женщины в народном собрании” – 392 г. и “Плутос” – 388 г. до н. э.

В комедиях Аристофана получила отражение разнообразная и сложная политическая жизнь Афин второй половины V в. до н. э. Аристофан в своем творчестве предстает поклонником государственных порядков времени роста афинской демократии.



Как отмечает И. М. Тронский (С. 158), Аристофан отрицательно относится к так называемой радикально-демократической группировке, которая проводила агрессивную внешнюю политику и поддерживала паразитические элементы. В политических вопросах Аристофан приближался к умеренно-демократической группировке и в идеологической борьбе занимал такую – же умеренно-консервативную позицию. В связи с этим Аристофан в своем творчестве отводит важное место теме борьбы против Пелопоннесской войны, которой посвящены написанные в разные периоды его деятельности комедии: “Ахарняне”, “Мир”, “Лисистрата” (одну из них студенты должны прочитать полностью и подвергнуть тщательному анализу).

Нужно хорошо представлять причины и повод, послуживший началом Пелопоннесской войны (431 – 404 гг. ), обусловленной экономическим и политическим соперничеством Афин и Спарты и группировавшихся вокруг них городов. Анализируя ход и события этой войны, следует отметить, что ее начало и первые годы оказались тяжелыми и неудачными для Афин. Спартанцы несколько раз вторгались на афинскую территорию. Однако афинянам удалось в 405 г. до н. э. овладеть городом Пилосом на юге Пелопоннеса. Первые десять лет войны, не давшие победы и преимущества ни одной из воюющих сторон, закончились установлением в 421 г. до н. э.

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