Дрожжин С.Д. - Вариант 1

ДРОЖЖИН Спиридон Дмитриевич [6(18). XII. 1848, дер. Низовка Тверской губ. --24. XII. 1930, там же] -- поэт. Родился в семье крепостных крестьян. Азы образования получил от деда, Степана Степановича Дрожжина, который обучил внука чтению азбуки и часослова. А осенью 1858 г. мать отдала юного Спиридона в школу к деревенскому дьячку, где будущий поэт в течение двух зим обучался письму и счету. Те дни Д. с благодарностью воскресит в стихотворении "В школе у дьячка" (1905). На этом образование Д. было закончено -- зимой 1860 г. он был отправлен на заработки в Петербург.

Последующие 36 лет жизни Д. прошли в мучительных скитаниях по России. Он сменил много профессий: был подручным буфетчика и трактирным слугой, продавцом в магазине газовых свечей и приказчиком в табачных и книжных лавках, лакеем, рассыльным, чернорабочим, доверенным по поставке дров для Николаевской железной дороги, агентом волжского пароходного общества "Самолет". Судьба забрасывала его в Москву и Тверь, Ярославль и Харьков, Киев и Ташкент.

Начальные, петербургские годы скитаний Д. (1860--1871) были временем не только нищенского полуголодного существования, но и настойчивого самообразования. Первые 4 года в столице, работая половым в трактире "Кавказ", Д. жадно, но бессистемно набрасывается на чтение литературы, часто низкопробной: лубочные романы, журналы типа "Мирского вестника" и "Чтения для солдат". Однако затем Д. знакомится с произведениями Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, с интересом читает журнал "Искра", а с 1866 г. регулярно посещает Публичную библиотеку. На художественные вкусы и идейно-эстетическую ориентацию Д. положительно повлияло его знакомство в это время с разночинно-демократической молодежью и столичным студенчеством. Экономя на пище и одежде, он собирает собственную библиотеку, куда входят произведения его любимых писателей: А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, Кольцова и Никитина, Г. Гейне и П. -Ж. Беранже, Л. Н. Толстого и Г. И. Успенского, Ф. Шиллера и Н. П. Огарева и др.

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