Дружинин А.В. - Вариант 1

ДРУЖИНИН, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1824–1864), русский писатель, литературный критик, теоретик искусства. Родился 8 (20) октября 1824 в Петербурге. Дворянин, сын крупного чиновника. Получил домашнее образование, учился в Пажеском корпусе. Служил в гвардии, вышел в отставку в 1846. Служил в канцелярии Военного министерства. Первое литературное произведение (повесть Полинька Сакс, 1847) опубликовал в «Современнике», с которым сотрудничал в 1847–1856. В 1856 Дружинин ушел из «Современника» (в значительной мере из-за идейных расхождений с Н. Г. Чернышевским) и возглавил журнал «Библиотека для чтения». На страницах этого издания сформулировал собственное литературно-эстетическое кредо, выступив как один из ведущих теоретиков эстетической программы «чистого искусства». Полемизируя с Чернышевским и другими «революционно-демократическими» критиками, Дружинин в статье Критика Гоголевского периода русской литературы (1856) противопоставлял гоголевской «мрачной» сатире «светлое и гармоничное» творчество Пушкина и отстаивал эстетические принципы критики, ориентированной не на «на злобу дня», а на вечные эстетические ценности и идеалы. Своих оппонентов из «демократического» лагеря Дружинин упрекал в узком «дидактизме» («прямом поучительстве»), в стремлении погрузить искусство в «волны мутной современности». Относя себя и других сторонников идеи «чистого искусства» к «артистической школе», Дружинин не отрицал связи между искусством и нравственностью, но считал недопустимым пренебрежение собственно эстетическими принципами, во имя каких бы целей это ни делалось.

Умер Дружинин в Петербурге 19 (31) января 1864. .