Сочинение Духовное становление Онегина (по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин")

Недуг, которого причину



Давно бы отыскать пора,



Подобный англицкому сплину,



Короче: русская хандра. . .



Шум света, балы, красавицы быстро наскучили Онегину, главному герою романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Вспомним эпиграф, выбранный Пушкиным для первой главы: "И жить торопится, и чувствовать спешит" (Кн. Вяземский). Эти слова, безусловно, относятся к Онегину. Перед нами молодой повеса. "Пора надежд и грусти нежной" очень быстро сменилась светским безразличием. Он получил "блестящее" воспитание и "имел счастливый талант без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка". Онегин может "с ученым видом знатока хранить молчанье в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм". Качества, непременные для того, кто стремится быть одобренным и принятым светом ("Свет решил, что он умен и очень мил"). Но увы, Онегин действует и мыслит в рамках стереотипов, усвоенных им в светской жизни, но не может возвыситься над ними.

Однако, все не так запущено, как казалось бы с первого взгляда. Автор сам все время намекает, что перед нами не просто легкомысленный "денди", но очень глубокий и чувствительный характер, способный эволюционировать. И когда-нибудь он явит миру скрытый потенциал. Для этого нужен толчок, знак, способный дать этому потенциалу ускорение.



Скучный "большой свет" не способен дать Онегину такого рода ускорение. Напротив, он томит героя, заставляет его деградировать:



Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,



Ничто не трогало его,



Не замечал он ничего.



"Праздная жизнь никогда не бывает честной", - сказал когда-то А. П. Чехов. Праздность учит Онегина лгать, притворяться и презирать. Скука теперь его вечный спутник. Но скуку породила лень. Так называемая "русская хандра" убила в Онегине интерес ко всему:



. . . Зевая, за перо взялся,



Хотел писать - но труд упорный



Ему был тошен, ничего



Не вышло из пера его. . .



Уселся он - с похвальной целью



Себе присвоить ум чужой. . .



Читал, читал, а все без толку:



Там скука, там обман иль бред:



В том совести, в том смысла нет.



Душа Онегина требует пищи, просит выхода, ищет и страдает. Да, за внешней холодностью скрывается именно страдание. Автор вспоминает те годы, когда он, как и Онегин, "условий света свергнув бремя", подружился с героем:



Я был озлоблен, он угрюм;



Страстей игру мы знали оба;



Томила жизнь обоих нас;



В обоих сердца жар угас;



Обоих ожидала злоба. . .



Действительно, страдание зарождает в душе Евгения озлобленность. И эта самая озлобленность сыграет роковую роль в судьбе героя:



Вдруг получил он в самом деле



От управителя доклад,



Что дядя при смерти в постеле. . .



Стремглав по почте поскакал,



И уж заранее зевал,



Приготовляясь, денег ради,



На вздохи, скуку и обман. . .



Онегин едет в деревню.

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