Сочинение Духовное становление человека на Великой Отечественной войне (по роману Б. Васильева «В списках не з

Борис Львович Васильев — талантливый художник, знающий о войне не понаслышке. Он прошел суровыми дорогами войны, оказавшись на фронте совсем молодым парнишкой. Его книги — это драматическая летопись времени и поколения, на плечи которого легли тяжелые испытания. Герой романа “В списках не значился” чуть старше автора. Николай Плужников успел до войны закончить общевойсковое училище, стать профессиональным военным. Но и он поначалу теряется в этом аду, который устроили немцы, штурмуя Брестскую крепость. За его плечами “военная школа”, но нет того опыта, что демонстрировали отборные немецкие части, брошенные против изнемогающих от ран и из-за отсутствия воды, нехватки патронов защитников крепости.

Только на миг Плужников “забылся”, поставил спасение жизни выше всего, потом понял, что самое страшное — это паника. Николай осознал, что из крепости он не уйдет, приказ был защищать крепость, не уходить с позиций, и только смерть могла быть оправданным “уходом”. Лейтенант Плужников прошел через страх и отчаяние, уныние и потерю близких, ставших почти родными Денищика, Степана Матвеевича, Мирры, Семишного. В борьбе Николай мужает, набирается опыта. Он ведет свою войну в крепости, не давая немцам успокоиться, забыть, что они на чужой земле.

Писатель провел своего героя через испытание любовью. Николай и здесь проявил себя достойно. Он любил и берег Мирру. Ему открылась прекрасная душа этой женщины. Сам Николай черпал в этом чувстве силы для борьбы. Драматична сцена прощания героев перед уходом Мирры. Судьба сжалилась над Плужниковым. Он не видел гибели любимой, а всего остального хватил в полной мере. Но лейтенант не сломался, даже оставшись один, он до последнего сражался. Страницы романа повествуют о подвиге и достойной гибели русского солдата, даже враги признают его превосходство, отдавая ему честь: “Русского хотели отнести на носилках. Но он пошел сам. . . На вопрос немецкого офицера об имени и звании ответил: "Я — русский солдат". Повернувшись к генералу, он спросил: "Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?" Немецкий лейтенант, немного помедлив, вскинул руку к фуражке”. Солдаты вытянулись и замерли. Такое мужество и стойкость вызывают уважение даже у врагов. Но лейтенант Плужников был выше всех почестей, отдаваемых ему. Он был последним защитником так и не сданной крепости. Благодаря таким беззаветно преданным и смелым людям, наша родина выстояла и победила фашизм.

Мы не имеем права не знать своей истории, не гордиться предками, их мужеством и стойкостью. Борис Васильев помогает молодежи осознать место в жизни, найти свою дорогу в этом огромном и прекрасном мире, отвоеванном солдатами Великой Отечественной войны. .