Сочинение Два Алексея

Тяжело больная Анна в бреду произносит: «. . . какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли?»

Любой писатель легко мог бы придумать для своих героев разные имена. Но автору «Анны Карениной» для чего-то понадобилось сделать Каренина и Вронского тезками. Может быть, все дело в значении имени? В переводе с греческого «Алексей» значит защитник (а «Анна» в переводе с древнееврейского — благодать). Сумели ли они защитить благодать? Смогли ли выполнить то предназначение, которое заключено в их имени?

Каренин и Вронский очень отличаются друг от друга и возрастом, и внешностью. Но если мы уж упомянули о внешности, то не можем не обратить ваше внимание на одну неожиданную деталь: оба они лысеют (беспощадный Толстой пишет: плешивеют). Важнее, однако, другое сходство. Оба они наделены нравственным спокойствием, твердостью, самоуверенностью. В высшей степени знаменательна первая встреча двух Алексеев: «Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулась на холодную самоуверенность Алексея Александровича ».

У Каренина и у Вронского были совершенно четкие правила, которым они подчиняли свою жизнь. Толстому это никогда не нравилось. Вспомните, как не любила жить «по правилам» Наташа Ростова. И Кити, обращаясь к одной из своих знакомых (Вареньке), говорит: «Я не могу иначе жить, как по сердцу, а вы живете по правилам». Таковы моральные принципы самого Толстого. Оцените с этой точки зрения скрытую авторскую иронию, которая ощущается в описании Вронского. В соответствии с его правилами, обязательно нужно было заплатить карточному шулеру, но не портному; нельзя было лгать мужчинам, но женщинам можно. . .

Свои правила были и у Каренина, отличавшиеся от Вронского, но столь же твердо установленные. Он панически боялся естественности и простоты и старательно отгораживался от жизни, от реальных трудностей, от любых душевных переживаний. «Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу». Он считал это душевное действие «вредным и опасным» и поэтому потерял Анну.

В новом романе Толстой избегает однозначных решений. В «Войне и мире» было иначе. Там авторский приговор обычно был окончательным; отрицательные персонажи не были даны в динамике, эволюции. Теперь взгляд Толстого изменился; он умеет увидеть правоту своей героини (и внушить к ней сочувствие читателей), но не исключает наличия своей правды и у Каренина.

Каренин — сухой, черствый человек, но все же человек, испытывающий горе, страдания, способный и на великодушие, и на жестокость. Замечательный артист Николай Хмелев, первый исполнитель роли Каренина в инсценировке, которая шла на сцене Московского Художественного театра в 1930-е гг. , говорил: «Когда я надел мундир Каренина и когда потрогал неживой рукой его баки, мне сказали с восхищением: вот, вот, главное вы нашли, вы — олицетворение бюрократического Петербурга, так и играйте! Я так и играю, но счастья нет в моей душе, творческого счастья. Скажу по правде, меня втайне тянет к драме Каренина, ведь там есть драма и даже трагедия».

Каренину нужно было пережить катастрофу в собственной семье, чтобы рухнули те искусственные преграды, запреты, которые он воздвигал. «Я убит, я разбит, я не человек больше», — в отчаянии восклицает Каренин. Но для Толстого именно в этот момент он и становится человеком.

Раздраженная и раздосадованная Анна говорит о своем муже: «Это не мужчина, не человек, это кукла!. . Это министерская машина». Да, есть, конечно, в нем что-то от машины, но механичность, кукольность еще не определяет всего его существа.

Каренин не мог переноситься чувством и мыслями в другого человека. Но ведь такие «душевные действия» оказались невозможными и для Анны. Лишь однажды (да и то ненадолго) ей дано было заглянуть во внутренний мир мужа, увидеть в нем вовсе не злую куклу. Это произошло тогда, когда взволнованный Каренин сказал ей: «Да, вы только себя помните, но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле. . . Пеле. . . пелестрадал».

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