Сочинение Два брата (сказка)

Жили-были два весёлых брата по имени Ваня и Коля. Эти два брата очень любили книги и ежедневно посещали библиотеку. Однажды при чтении одной из книг Ваня нашёл закладку. Он показал находку Коле. Братья стояли ошеломлённые, когда узнали, что это карта чего-то неизвестного. Они начали следовать по указанному пути и на месте, где стоял крестик, нашли колодец со старой надписью. Там было написано: «Кто читает эту надпись, тот нашёл мою карту. Вы нашли волшебный колодец, который исполняет желания. Если Вы хорошие люди, то желание Ваше исполнится, а если нет, то колодец Вас накажет». На табличке была дата «1 января 1789 года».

Ваня и Коля долго думали загадывать им желание или нет. Наконец они решились. Братья мечтали путешествовать по книгам, и их желание сбылось. Они попали на страницы любимых рассказов. Где они только не побывали, чего только не увидели! Они нашли книгу драгунского «Денискины рассказы» и попали в рассказ «Пожар во флигеле или подвиг во льдах». Братья познакомились со своими любимыми героями Мишкой и Дениской.

Много времени они провели вместе, много было приключений. Вскоре мальчики очень захотели домой. Волшебный колодец выполнил их желание. Ваня и Коля оказались в своей любимой библиотеке. Они решили сохранить тайну колодца. Заветная закладка была положена обратно в книгу, а книга поставлена на полку. .