Сочинение Двенадцать - Образ Христа и загадка финала поэмы А.А. Блока "Двенадцать"

Блок "Двенадцать" - сочинение "Образ Христа и загадка финала поэмы А. А. Блока "Двенадцать". "



Поэма Александра Блока «Двенадцать», в которой поэт принял недавно свершившуюся Октябрьскую революцию, вызвала резкую критику со стороны противников большевиков, в частности, из-за кощунственного, по их мнению, употребления христианской символики в поэме. Действительно, главные герои, патруль из двенадцати красногвардейцев, явно уподобляются двенадцати апостолам Иисуса Христа, а сам он возникает в финале «в белом венчике из роз», как бы освящая миссию двенадцати и революцию, которую они олицетворяют. Между тем двенадцать красногвардейцев как будто законченные атеисты и недаром предлагают: «Пальнем-ка пулей в святую Русь. . . » И в момент работы над «Двенадцатью» подобные богоборческие мотивы были свойственны самому Блоку. Вспоминает Корней Чуковский: «Как-то в начале января 1918 года Блок был у знакомых и в шумном споре защищал революцию октябрьских дней. Его друзья никогда не видели его таким возбужденным. Прежде спорил он спокойно, истово, а здесь жестикулировал и даже кричал. Вскоре он сказал между прочим: «А я у каждого красногвардейца вижу ангельские крылья за плечами»». Так зародился замысел знаменитой поэмы.

Блок отвергал православную церковь. Поэтому одна из сатирических зарисовок в «Двенадцати» — православный священник:

А вон и долгополый —

Сторонкой за сугроб. .

Что нынче невеселый.

Товарищ поп?

Помнишь,как бывали

Брюхом шел вперед,

И крестом сияло

Брюхо на народ?

Для поэта существовало другое, мистическое христианство. И в революции он видел возможность наступления чаемого Царства Божия на земле. В статье «Интеллигенции и Революция»

Блок писал: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой». И заключал: «Душа кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно. А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию». Поэт услышал музыку Революции и решил, что впереди двенадцати апостолов веры должен идти Иисус Христос «с кровавым флагом, и за вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной. . . ». Несмотря на то, что двенадцать красногвардейцев ведут себя, точно двенадцать разбойников легендарного Кудеяра из поэмы Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», несмотря на то, что они убивают невинного человека — Катьку, бывшую любовницу одного из них, Блок все равно готов освятить дело революции образом Иисуса Христа, взявшего в руки «кровавый флаг». Поэт надеялся, что ужасы революции в конце концов будут преодолены путем достижения гармонии красоты. Он писал через два года после создания поэмы: «Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). . . Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугой над нами. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать»; оттого в поэме осталась капля политики. Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла моей поэмы; может быть, наконец, — кто знает — она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но — не будем сейчас брать на себя решительного суда».

В 1918 г. Блок верил, что Революцию можно будет совместить с каким-то новым христианством, преодолев тем самым связанные с ней насилие и кровь. Художнику Ю. П. Анненкову, иллюстрировавшему «Двенадцать», поэт так объяснил свое понимание образа Христа в финале: «Самое конкретное, что могу сказать о Христе, белое пятно впереди, белое, как снег, и оно маячит впереди, полумерещится — неотвязно; и там же бьется красный флаг.