Сочинение Двенадцать - «Раздается мерный шаг...» (По поэме А.Блока «Двенадцать».)

Блок "Двенадцать" - сочинение "«Раздается мерный шаг. . . » (По поэме А. Блока «Двенадцать». )"



Интересным является то, что поэма состоит из двенадцати частей и каждая часть отражается своей особенной «музыкой» чтения.

Но самым интересным является смысл самой поэмы. В произведение отражены реалии зимы 1918 года, года пришествия к власти страны партии большевиков.

Поэтом отражен один вечер революционной России – патрулирование Петербурга двенадцатью солдатами Красной армии. Отражен как подобает поэту-символисту – во всевозможных своеобразных символах, подсказках для читающего, раскрыл всю суть

современности тех далеких дней.

Так, применив свой излюбленный прием – антитезу, Блок противопоставляет: цвета – черный и белый, миры – новый и старый.

Такие контрасты и описания первой части поэмы раскрывают фон произведения.

Так:

Черный вечер.

Белый снег.

символизирует цвета: черный – тьму, пустоту, неизвестность; белый – свет, простоту, открытость. Черный характеризует ситуацию, в которой оказалась Россия, благодаря катаклизмам времени (четырехлетней войны, двух переворотов во власти страны), а белый – народ, который живет волею судеб в этом времени и которому предстоит «строить» новую жизнь, новую страну, Новую Россию.

Поэтому сразу же за этим следует ветер, который на всем белом свете и от которого никто на ногах устоять не может.

Ветер – это символ очищения. Блоковский ветер – это революция, которая сметает все ненужное, некрепкое «на всем божьем свете!», то есть по всей России-матушке.

На фоне также можем заметить мнения разных людей о том времени, в котором они находились.

Старушка, которой жалко лоскут-плакат от прошлой революции, из которого можно сделать портянки для ребят, а то «всякий – раздет, разут…». И тут же старушку называют «курицей» - высмеивают, тем самым показывая неуважение к старым людям

(болезнь всех времен и поколений).

Тут и молчаливый буржуй «на перекрестке В воротник упрятал нос». Буржуями тогда был любой человек, у которого имелись деньги, независимо от того, как они ему достались, в основном честным трудом. Вот он и стоит, задумавшись, молчит, выбирает, а мороз все пробирает…

Также можно увидеть представителя интеллигенции в лице писателя, который говорит:

- Предатели!

- Погибла Россия!

и тут же получает имя Вития, поэта, изощренного в красноречии, который говорит слишком изысканно, напыщенно, с замысловатыми выражениями, совсем не под стать тому времени, где все просто.

Не обойдены вниманием и богослужители:

А вон и долгополый –

стороночкой и за сугроб…

Что нынче невеселый,

Товарищ поп?

Революционеры не верят в бога, поэтому и высмеивают бога и богослужителей.

«Барышня в каракуле» пришла к подруге пожаловаться на свою жизнь:

- Уж мы плакали, плакали…

Поскользнулась

И – бац – растянулась!

Все это говорит о том, что даже пожаловаться на жизнь было опасно – можно поскользнуться и растянуться И вот уже поздний вечер. Один бродяга сутулится. Он голоден и просит хлеба…

У всех у них «злоба, грустная злоба Кипит в груди… Черная злоба, святая злоба…». Народ не доволен революцией.

Но теперь они Товарищи!. . и должны глядеть в оба!. .

Дальше автор вводит нас в вечерний город, патрулируемый двенадцатью солдатами Красной армии. Блок описывает их как

негодяев, преступников:

В зубах цигарка, примят картуз,

На спину надо бубновый туз!

Бубновая масть – символ неволи, символ заключенных. А тут еще туз. Вот кто теперь стали хозяевами страны – освободившаяся чернь, вознесшаяся сразу в тузы. И поэтому свобода у них понимается по-своему. Свобода в их понимании возможность делать все, что заблагорассудится, поэтому она и «без креста». Красногвардейцы идут арестовать дезертира, перебежавшего на сторону белых, Ваньку. Ванька куражится, он теперь буржуй, в их понимании – он враг. Ванька забавляется с уличной девкой в кабаке. Солдаты туда и направляются. У них цель – держать революционный мерный шаг и ловить неугомонного недремлющего врага. Враг для них «Святая Русь – кондовая,

избяная, толстозадая». И в средствах они неограниченны:

Свобода, свобода,

Эх, эх, без креста!

В то же время поэт показывает контраст:

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови -

Господи благослови!

Для них враг Святая Русь и все что с ней связано – буржуи и тому подобное. Они собираются сжечь все, но при этом просят благословения у Бога?!

Ванька Катьку-дуру обнимает, заговаривает. Она не интересна ему как человек, она нужна ему для развлечения. Они ни во что ее не ставит и угрожает ей потому, что другого языка общения не знает, кроме как грубость и угроза.

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