Сочинение Дворяне просвещенные и невежественные в пьесе Д. Фонвизина «Недоросль»

Громкая слава пришла к Фонвизину после создания комедии «Недоросль». С первых моментов своей сценической жизни комедия привлекла внимание современников общественной значимостью поднятой в пьесе темы. Фонвизин рассказал о том, что больше всего волновало просвещенных людей того времени.



Тревожные воспоминания о недавних событиях крестьянской войны 1773-1775 годов заставляли лучших людей дворянской интеллигенции искать выход из положения, создавшегося в стране. К таким людям принадлежал и Фонвизин, считавший, что «государство требует немедленного врачевания». В безграничной власти помещиков над крепостными крестьянами писатель видел большое социальное зло. Поэтому главная тема созданной им комедии – помещичий произвол и его губительные последствия.



Фонвизин задался целью показать крепостничество таким, какое оно есть на самом деле. В центре внимания драматурга – быт захолустной усадьбы помещиков, злые нравы ее обитателей. «Пламя сатиры» автор направил против «злонравных» крепостников-помещиков. В ярких комедийных сценах писатель показал ограниченность и корыстолюбие господ Скотининых-Простаковых, низменность их интересов и побуждений. В помещичьей среде изувечены и изуродованы лучшие человеческие чувства.



Отрицательных персонажей комедии, особенно Митрофана и Простакову, трудно забыть – они нарисованы живо и достоверно.



Простакова, исполняя все прихоти своего дорогого сыночка, слепо убеждена, что воспитывает в нем истинного дворянина, хотя на самом деле нравственно калечит его. Образ этой женщины у Фонвизина не схематичен. Она выступает перед нами как очень злая помещица, угнетающая своих слуг. Ей чужды нравственные и моральные ценности. Однако она горячо любит своего сына и в своей любви способна на крайности. В конце пьесы мы видим ее несчастной, убитой горем, обманувшейся в надежде найти сочувствие и поддержку у Митрофана.



Митрофанушка растет бездельником и эгоистом. Он груб со всеми окружающими, нередко бездушен даже к родителям, ведет паразитический образ жизни, совершенно не приспособлен к самостоятельности. Реплики Митрофана всегда вызывают оживление в зрительном зале: «Не хочу учиться, хочу жениться». Зрители смеются, когда он не может вспомнить правил, придумывает какие-то новые. Но сын Простаковой показан не только как бездельник, заслуживающий насмешки: этот будущий крепостник уже в пятнадцать лет проявляет крутой нрав, властно командует дворовыми людьми.



Диалоги и монологи отрицательных персонажей написаны Фонвизиным с подлинным мастерством. Впервые на русской сцене действующие лица заговорили естественно, просто и непринужденно.



Положительные герои комедии являются выразителями идей писателя. Особенно существенна для понимания смысла произведения фигура Стародума. Он критикует поведение знати, отсталость дворян и их ужасное обращение с крестьянами. В речах выразителя идеалов писателя, любимого героя Фонвизина, петровское время противопоставляется царствованию Екатерины II, позволившей помещикам забыть о своих обязанностях перед государством. Однако Стародум прошлому не принадлежит. Это мудрый человек передовых взглядов, представитель оппозиционного дворянства 80-х годов 18 века. Он сторонник просвещенной монархии и ограничения крепостного права. Мысли положительных героев комедии нашли отклик в сердцах его современников.



В финале пьесы, как и полагалось в классических комедиях, добродетель торжествует, зло наказывается. Драматург показывает, что бесчеловечность и невежественность помещиков должны неминуемо привести их к краху, как это и случилось с Простаковой, лишившейся власти над крестьянами. .