Дюма А. - Вариант 1

ДЮМА, АЛЕКСАНДР

(1802—1870)

французский писатель

Мало есть имен более известных миру, чем имя Дюма-отца. Сразу после выхода его книги читали в разных странах мира и продолжают читать до сих пор. Великий французский писатель Виктор Гюго сказал о своем знаменитом современнике: «В наш век никто не

пользовался такой популярностью, как Александр Дюма; его успех — больше чем успех, — это триумф. Его слава гремит подобно трубным звукам фанфар. Александр Дюма не только имя французское, но и европейское; более того — это имя мировое». В этом суждении нет ничего преувеличенного, неискреннего, недостоверного.

Александр Дюма, будущий автор знаменитых «Трех мушкетеров», родился в небольшом городе Виллер-Котре в доме на улице Лормелэ в семье генерала Тома Дюма и дочери трактирщика Марии Лабурэ.

Дед будущего писателя по отцовской линии — бывший полковник и генеральный комиссар артиллерии, потомок нормандского дворянского рода и маркиз милостью короля. В 1760 году он отправился попытать счастья на Сан-Доминго, и там 27 марта 1762 года от чернокожей рабыни у него родился сын, которого при крещении нарекли Тома-Александр. В 1780 году маркиз вернулся в Париж. Согласно обычаю французские плантаторы-дворяне, возвращаясь во Францию, Сыновей смешанной крови брали с собой, а дочерей оставляли на островах.

Так молодой восемнадцатилетний мулат попал в Париж вместе с отцом. У него был весьма экзотический вид, и он обращал на себя внимание своей необычной красотой. К тому же юноша поражал всех своей силой. Его принимали в свете: ведь он был сын маркиза. Многие черты отца позже перенял и его знаменитый сын.

Маркиз не очень-то баловал своего сына и был крайне скуп. В 79 лет он женился на своей экономке. Тогда сын, доведенный до крайности, решил завербоваться в королевскую гвардию простым солдатом под фамилией Дюма. В годы революции карьеру делали быстро, и в октябре 1792 года он стал подполковником. А еще через месяц женился на Мари-Луизе Лабурэ, девушке серьезной и добродетельной. В сентябре 1793 года отца будущего писателя производят в дивизионные генералы.

Армейская служба бросала его из конца в конец, пока он не оказался в Итальянской армии Бонапарта. Он скорее слыл хорошим рубакой, чем искусным стратегом, о чем был информирован и Бонапарт. После Италии Дюма сопровождал Бонапарта в его египетском походе. Правда, по разрешению Бонапарта строптивый генерал раньше времени покинул Египет. По возвращении на родину он оказался в тюрьме Неаполитанского королевства, и лишь в апреле 1801 года его по случаю примирения обменяли на знаменитого австрийского генерала Мака. Он вышел из тюрьмы изувеченным, полупарализованным, с язвой желудка. Тюрьма превратила атлета в калеку, поэтому не могло быть и речи о дальнейшей службе в армии.

В это время в семье Дюма и родился сын Александр. Будущий писатель провел свое детство в материально стесненных условиях. Впрочем, положение семьи было не лучше и в годы его отрочества и юности. После смерти отца не осталось даже маленького наследства. Для юного Александра не могли даже добиться стипендии в лицее или в военной школе.

Мать и сестра научили Александра читать и писать, но в арифметике оп никогда не смог пойти дальше умножения. Зато еще в раннем детстве он выработал почерк военного писаря — четкий, аккуратный, щедро украшенный завитушками, что потом поможет ему зарабатывать на пропитание. Мать попыталась, было учить его музыке, но оказалось, что он начисто лишен слуха. Зато мальчик научился танцевать, фехтовать, а немного позже стрелять. И делал все это отлично.

Александр посещал местный колледж аббата Грегуара. Он мало чему там научился: усвоил начатки латыни, основы грамматики, да еще усовершенствовал свой почерк. Больше всего он любил охоту и днями пропадал в лесу.

Однако юноша не может прожить одной охотой. Настало время подыскать ему другую работу. Вскоре Александр стал работать клерком у нотариуса. Он твердо верил в свою звезду, хотя знания у него были неглубокие.

Во время кратковременной поездки в Париж Александр познакомился с великим актером Тальма. Дюма решает, что карьеру он может сделать только в Париже. Не долго думая, он переехал в этот город и поступил на работу в канцелярию герцога Орлеанского.

Новая жизнь открыла перед Дюма новые возможности.

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