Дюма А. - сын - Вариант 1

Александр Дюма-сын (27 июля 1824 — 27 ноября 1895) — сын Александра Дюма, знаменитый французский драматург, член Французской академии (с 1874)

Мать его была простая парижская работница, от которой Дюма унаследовал любовь к аккуратному и спокойному образу жизни, так резко отличающую его от чисто богемной натуры отца. Разорвав связь с кроткой, непритязательной гризеткой Jenny, Дюма-отец узаконил своего сына и дал ему хорошее воспитание. С 18-ти лет он начал писать стихотворения в периодических изданиях; в 1847 г. появился его первый стихотворный сборник, «Péchés de jeunesse» («Грехи юности»); за ним последовал ряд мелких повестей и рассказов, на которых отчасти отразилось влияние отца («Aventures de quatre femmes et d’un perroquet» («Приключения четырёх женщин и попугая»), «Le Docteur Servans» («Доктор Серван»), «Cesarine», «Le Roman d’une femme», «Trois hommes forts» etc. ), a потом и более оригинальные романы и повести: «Diane de Lys», «Un paquet de lettres», «La dame aux perles», «Un cas de rupture» и др.

Талант Дюма сказался в полном объёме только тогда, когда он перешёл к психологическим драмам. В них он затрагивал наболевшие вопросы общественной и семейной жизни и решал их по-своему, со смелостью и талантом, делавшими из каждой его пьесы общественное событие. Серию этих блестящих драм «à thèse» («идейных», «тенденциозных» пьес) открыла «La Dame aux Camélias» (написанная первоначально в виде романа), представленная впервые на сцене в 1852 году после упорной борьбы автора с цензурой, не допускавшей представления пьесы как слишком безнравственной.



В «Даме с камелиями» Дюма выступил защитником «погибших, но милых созданий» и сделал из своей героини, Маргариты Готье, идеал любящей до самопожертвования женщины, стоящей несравненно выше осуждающего её света. Прототипом Маргариты послужила Мари Дюплесси.



На сюжет «Дамы с камелиями» создана опера Джузеппе Верди «Травиата».

За первой драмой последовали: «Diane de Lys» (1851), «Demi-Monde» (1855), «Question d’argent» (1857), «Fils Naturel» (1858), «Père Prodigue» (1859), «Ami des femmes» (1864), «Les Idées de m-me Aubray» (1867), «Princesse Georges» (1871), «La femme de Claude» (1873), «Monsieur Alphonse» (1873), «L’Etrangère» (1876). Во многих из этих пьес Дюма — не просто бытописатель и психолог, исследующий явления душевной жизни своих героев; он вместе с тем моралист, нападающий на предрассудки и устанавливающий свой кодекс нравственности. Он занимается чисто практическими вопросами нравственности, поднимает вопросы о положении незаконнорожденных детей, о необходимости развода, о свободном браке, о святости семьи, о роли денег в современных общественных отношениях и т. д. Своей блестящей защитой того или другого принципа Дюма несомненно придает большой интерес своим пьесам; но предвзятая мысль, с которой он приступает к своим сюжетам, вредит иногда эстетической стороне его драм. Они остаются, тем не менее, серьёзными художественными произведениями благодаря неподдельной искренности автора и некоторым истинно поэтическим, глубоко задуманным фигурам — Маргариты Готье, Marceline Delaunay и др. Издав собрание своих драм (1868—1879) с предисловиями, ярко подчеркивающими их основные мысли, Дюма продолжал писать для сцены. Из его поздних пьес наиболее известны: «Princesse de Bagdad» (1881), «Denise» (1885), «Francillon» (1887); кроме того, он написал «Comtesse Romani» в сотрудничестве с Фульдом (под общим псевдонимом G. de Jalin), «Les Danicheff» — с П. Корвином (подписана Р. Nevsky).

Задетые им в драмах социальные вопросы Дюма разрабатывал также в романах («Affaire Clmenceau») и полемических брошюрах. Из последних особенно известны «L’homme-femmine», «La Question du divorce», «Recherche de la paternit» и др. .