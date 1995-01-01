Эко У. - Вариант 1

Умберто Эко родился 5 января 1932 в Алессандрии (Пьемонт), небольшом городке к востоку от Турина и к югу от Милана. Отец Джулио Эко, бухгалтер по профессии, ветеран трех войн, мать — Джованна Эко (урожд. Бизио).



Исполняя желание отца, который хотел, чтобы сын стал адвокатом, Эко поступил в Туринский университет, где слушал курс по юриспруденции, но вскоре оставил эту науку и занялся изучением средневековой философии. Окончил университет в 1954, в качестве диссертационной работы представив сочинение, посвященное религиозному мыслителю и философу Фоме Аквинскому.



В 1954 поступил на работу на RAI (Итальянское телевидение), где был редактором программ по культуре, печатался в периодике. В 1958–1959 служил в армии.



Первая книга Эко Проблемы эстетики у Св. Фомы (1956) была впоследствии доработана и переиздана под названием Проблемы эстетики Фомы Аквинского (1970). Вторая, опубликованная в 1959 и выдвинувшая автора в число наиболее авторитетных специалистов по средневековью, после пересмотра и доработки была переиздана под названием Искусство и красота в средневековой эстетике (1987).



Восстановить историю создания того или иного крупного научного произведения Эко, а также выделить окончательный либо наиболее полный его вариант не представляется возможным. Во-первых, этот плодовитый литератор пишет как на итальянском, так и на английском языке. При переводах, которые он обязательно курирует, Эко делает многочисленные поправки, создает различные варианты, так что, в конечном счете, один текст сильно отличается от другого. Во-вторых, уже увидевшие свет работы при переиздании также подвергаются правке, доделке, дополнению и т. д. , и вернее было бы вести речь не о редакциях произведения, а о разных сочинениях, написанных на одну и ту же тему. Многочисленные издания, вышедшие в свет по всему миру (произведения Эко переводились на европейские и восточные языки), гиперактивная работа автора в периодике еще более усложняют проблему. Эко участвует в разнообразных проектах и начинаниях, будь то интернетовский форум, публичная лекция, создание сидирома, посвященного культуре барокко, и проч. , соблюдая единственный запрет: за свою долгую карьеру ученого и литератора он лишь два раза выступал по телевидению, исключив эту форму коммуникации из своей жизни. Возможно, сыграло роль то, что отношения Эко с телевидением сложились не слишком удачно — в 1959 он был уволен из RAI.



В 1959 Эко становится старшим редактором по разделу «литература нон фикшн» миланского издательства «Бомпьяни» (где проработал вплоть до 1975) и начинает сотрудничать с журналом «Il Verri», выступая с ежемесячной колонкой. Прочитав книгу французского семиотика Р. Барта (1915–1980) Мифологии (1957), Эко обнаружил, что его подача материала во многом схожа с бартовской, и потому сменил манеру. Теперь он выступает со своеобразными пародиями, иронически осмысляя те же идеи, которые серьезно рассматривались на страницах журнала. Статьи, опубликованные в «Il Verri», составили сборник Diario minimo (1963), озаглавленный соответственно рубрике, которую вел Эко, а спустя почти три десятилетия вышел в свет сборник Второй Diario minimo (1992).





Начинается и чрезвычайно интенсивная преподавательская и академическая деятельность Эко. Он читал лекции по эстетике на факультете литературы и философии Туринского университета и на архитектурном факультете Миланского политехнического института (1961–1964), в разное время был профессором визуальных коммуникаций архитектурного факультета Флорентийского университета (1966–1969), профессором семиотики архитектурного факультета Миланского политехнического института (1969–1971), профессором семиотики факультета литературы и философии Болонского университета (1971–1975), заведующим кафедрой семиотики Болонского университета (с 1975), директором Института наук о коммуникации и зрелищах Болонского университета (1976–1977, 1980–1983), директором Института наук о коммуникации Болонского университета (1983–1988), директором программ получения ученой степени по семиотике Болонского университета (1986–2002), членом Исполнительного научного комитета университета Сан-Марино (1989–1995), президентом Международного центра семиотических и когнитивных исследований, директором Департамента семиотических и когнитивных исследований (с 1989), профессором Коллежа де Франс, Париж (1992–1993), читал цикл Нортоновских лекций в Гарвардском университете (1992–1993), текст которых затем был издан отдельным сборником под названием Шесть прогулок в литературных лесах (1994), был избран президентом Высшей школы гуманитарных исследований Болонского университета (с 1999), президентом Итальянского института гуманитарных наук (с 2002). Кроме того, в качестве приглашенного профессора читал курсы лекций в Нью-Йоркском (1969, 1976), Йельском (1977, 1980, 1981), Колумбийском университетах (1978, 1984), в университете Сан-Диего (1975) и др.



Кроме семинаров и лекций, прочитанных в итальянских университетах и различных учреждениях, выступал с лекциями и вел семинары в университетах Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Голландии, Греции, Дании, Египта, Израиля, Ирландии, Испании, Канады, Польши, Португалии, СССР и России, США, Туниса, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Японии, а также в таких культурных центрах, как Библиотека конгресса США и Союз писателей СССР.



Столь напряженные академические занятия не мешали научным штудиям. Известность к Эко-семиотику пришла после публикации книги Opera aperta (1962), где, рассуждая об общих проблемах культуры, в частности, о визуальных коммуникациях, для чего в качестве анализируемого материала привлекались телевизионные репортажи, он выступил против постулатов классического структурализма. Основная идея книги сводилась к тому, что «произведение искусства — это принципиально неоднозначное сообщение, множественность означаемых, которые сосуществуют в одном означающем». Само понятие «открытое произведение» (давшее название англоязычному изданию и вошедшее в научный обиход) подразумевает наличие широкого поля для интерпретаций, тогда как «закрытое произведение» — одну-единственную интерпретацию.



Пафосом борьбы против стремления возвести категорию структуры в ранг онтологической, а также против абсолютизации текста в процессе литературоведческого анализа проникнута и вышедшая чуть позднее книга Отсутствующая структура (1968) — расширенный и переработанный вариант предназначенного для студентов пособия Заметки по семиологии визуальных коммуникаций (1967), написанного в тот период, когда Эко преподавал на архитектурном факультете Флорентийского университета.



Последовавшие затем книги свидетельствуют как о широком круге научных интересов автора, так и о его глубоких познаниях в самых разных областях науки и культуры, Среди них: Устрашенные и сплоченные (1964), работа, где рассматриваются вопросы теории массовой коммуникации, Поэтика Джойса (1965), Знак (1971), Домашний обиход (1973), исследование, посвященное проблемам истории культуры, Беат Лиебанский (1973), Трактат по общей семиотике (1975), На периферии империи (1977), сочинение, также посвященное проблемам истории культуры, Lector in fibula (1979), работа, где выдвигается понятие «образцовый читатель», Семиотика и философия языка (1984), О зеркалах (1985), Пределы интерпретации (1990), где предпринята попытка, опираясь на работы логика и философа К. Поппера (1902–1994), дать разграничение истинных и ложных прочтений текста, Интерпретация и гиперинтерпретация (1992), Поиски идеального языка в европейской культуре (1993), работа, рассматривающая возможность существования такого языка, который отражает сущность явлений, Отложенный Апокалипсис (1994), сборник, объединивший избранные эссе, Пять эссе на темы этики (1997), Кант и утконос (1997), исследование, посвященное вопросам эпистемологии, Между ложью и иронией (1998), где автор анализирует феномен лжи в различного рода практиках, как речевых, так и поведенческих, О литературе (2002), сборник, куда вошли переработанные в статьи публичные выступления Эко и собственно статьи, увидевшие свет в журналах, Говорить почти то же самое (2003), книга, основанная на материалах семинаров, которые вел ученый в различных университетах, и штудиях по проблемам, связанным с переводом.



В своих научных работах Эко рассматривал как общие, так и частные проблемы семиотики, например, углубил теорию иконического знака. По его мнению, иконический знак воспроизводит условия восприятия, а отнюдь не свойства отображаемого им предмета, тогда как коды, которые используются при интерпретации знаков, не являются кодами универсальными, они культурно обусловлены. Особенно значителен вклад Эко в область интерпретации визуальных искусств, в частности, кинематографа и архитектуры.



Много сделал ученый для осмысления таких явлений, как постмодернизм и массовая культура. Постмодернизм, согласно Эко, не столько явление, имеющее строго фиксированные хронологические рамки, а, скорее, определенное духовное состояние, особого рода игра, участие в которой возможно и в том случае, если участник не воспринимает постмодернистскую иронию, интерпретируя предложенный текст сугубо серьезно. Для массовой культуры характерны определенные предустановленные схемы, в противоположность модернистской практике, делающей установку на новаторство и новизну. По мнению Эко, высокая и массовая эстетики в постмодернизме сближаются.





Научные заслуги Эко, который, кроме прочего, является основателем выходящего с 1971 журнала «Versus», посвященного вопросам семиотики, и организатором первого международного конгресса по семиотике, прошедшего в Милане в 1974, высоко оценены. Он — генеральный секретарь Международной ассоциации семиотических исследований (1972–1979), вице-президент Международной ассоциации семиотических исследований (1979–1983), почетный президент Международной ассоциации семиотических исследований (с 1994), участник международного Форума ЮНЕСКО (1992–1993). Эко член различных академий, в том числе Болонской Академии наук (1994) и американской Академии литературы и искусства (1998). Он доктор honoris causa Католического университета, Лувен (1985), Оденского университета, Дания (1986), Университета Лойолы, Чикаго, Нью-Йоркского университета, Королевского художественного колледжа, Лондон (все — 1987), Броунского университета (1988), Парижского университета (Новая Сорбонна), Льежского университета (оба — 1989), Софийского университета, Университета Глазго, Мадридского университета (все — 1990), Кентского университета (Кентербери) (1992), Университета Индианы (1993), Университета в Тель-Авиве, Университета в Буэнос-Айресе (оба — 1994), Афинского университета (1995), Академии изящных искусств, Варшава, Тартуского университета, Эстония (оба — 1996), Университета Гренобля, Университета Ламанчи (оба — 1997), Московского государственного университета, Свободного университета, Берлин (оба — 1998), член редколлегии журналов «Communication», «Degrès», «Poetics Today», «Problemi dell'informazione», «Semiotica», «Structuralist Review», «Text», «Word & Images», лауреат многих литературных премий, отмечен наградами разных стран, в частности, он — кавалер ордена Почетного легиона, Франция (1993). О нем написано около шести десятков книг и огромное количество статей и диссертаций, его творчеству посвящаются научные конференции, в том числе В поисках розы Эко, США (1984), Умберто Эко: во имя смысла, Франция (1996), Эко и Борхес, Испания (1997).



Однако всемирная слава пришла не к Эко-ученому, а к Эко-прозаику. Первый его роман Имя розы (1980) сразу попал в список бестселлеров и продержался там несколько лет.

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