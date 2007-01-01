Сочинение Экранизация пьесы А. А. Ахматовой «Пролог, или Сон во сне»

В 2007 году украинским сценаристом и режиссёром Дмитрием Томашпольским был снят четырёхсерийный художественный фильм «Луна в зените» (Россия), в основе которого — неоконченная пьеса Анны Ахматовой «Пролог, или Сон во сне». Картина построена как воспоминание Анны Андреевны о прожитых годах. В памяти Ахматовой всплывают образы Александра Блока, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Николая Гумилёва.

Интересно, что этот фильм снимался в естественных интерьерах, поэтому зрители в кадре могут увидеть и квартиру Ахматовой в Фонтанном доме, и её дачу в Комарово. Роль Анны Ахматовой исполняли две актрисы — Светлана Свирко (Ахматова в молодости) и Светлана Крючкова (Ахматова последних лет жизни). Проникновенная игра Светланы Крючковой, её умение перевоплотиться в свою героиню (актрисе удивительно точно удалось передать ахматовский взгляд, гордую осанку, интонации и манеру читать стихи) делают этот фильм незабываемым. В одном из интервью, посвящённом этой роли, Крючкова отметила: «Ахматова — океан, в нём можно бесконечно что-то искать. Кажущиеся спокойствие и безбрежность не означают, что там тишина и покой. Там, к примеру, тайна и загадка».