Сочинение Эопов язык в баснях Кылова

Когда перенимать с умом, тогда не чудо

И пользу от того сыскать;

А без ума перенимать —

И боже сохрани как худо!

И. Крылов



Иван Андреевич Крылов— замечательный наш поэт-баснописец, давший басне новое рождение. По выражению Белинского, в баснях он вполне исчерпал и выразил целую сторону русского национального духа. В них, как в чистом полированном зеркале, отражается русский практический ум с его кажущейся неповоротливостью, но и с острыми зубами, которые больно кусаются.

Его басни написаны на злобу дня, поэтому были интересны современникам, но не утеряли, к сожалению, своей актуальности и сегодня. В басне “Мирская сходка” рассказывается о том, как Лев назначил Волка в овечьи старосты, то есть царь назначил губернатором “хищника”. Все, кого царь спросил о Волке, дали о нем самый лучший отзыв. Почему?



. . . все звери собраны;

Но против Волка нет ни слова,

И Волка велено в овчарню посадить.

Да что же Овцы говорили?

На сходке ведь они уж, верно, были? —

Вот то-то нет! Овец-то и забыли!. .



Автор объясняет, что спрашивал царь таких же хищников, как и сам Волк, но только не Овец.

С этими же образами мы встречаемся еще раз в басне “Волки и Овцы”. Крылов ясно дает понять, что пока государство, сила, власть находятся в руках помещиков и чиновников, они сделают с крестьянами все, что хотят.



Так почему ж Волкам в Совете и не быть?

Хоть надобно Овец оборонить.

Но и Волков не вовсе ж притеснить. . .

Хоть говорят: Волкам и не спускают —

Что будь Овца ответчик иль истец,

А только Волки все-таки Овец

В леса таскают.



Дворянство любило заявлять о своих правах на власть, ссылаясь на подвиги и заслуги предков. Крылов ответил на эти претензии басней “Гуси”. Древнеримская легенда рассказывает: когда-то к стенам Рима подступило вражеское войско; ночью, когда в городе все спали, враги сделали попытку ворваться в город, но гуси, дремавшие на городской стене, подняли крик, разбудили римских воинов; Рим был спасен. И вот Гуси в басне Крылова гордо произносят: “Да наши предки Рим спасли!” Но автор заявляет, что заслуги предков (к тому же, быть может, и вымышленные) вовсе не дают потомкам никаких прав. Он говорит гусям-дворянам:



“Оставьте предков вы в покое:

Им по делам была и честь;

А вы, друзья, лишь годны на жаркое”.

Баснь эту можно бы и боле пояснить —

Да чтоб гусей не раздразнить.



В самом деле, Крылову приходилось опасаться того, как бы не “раздразнить гусей”, то есть не навлечь на себя гнев царских правителей. Иногда ему казалось, что лучше не ссориться открыто с монархией, иногда он уступал ей. Его колебания отразились в некоторых баснях, написанных им под нажимом властей. Но гораздо больше у Крылова басен, в которых он, скрываясь за своими героями, остается самим собой.

В особенности много раз и довольно остро нападал Иван Андреевич на чиновников, на правителей страны. Например, Оракул в одноименной басне, несмотря на то, что он “что молвит, то соврет”, имеет силу и власть решать судьбу людей. Или вот — Осел, который “стал скотиной превеликой”, знатным вельможей, хотя он “глупостью в пословицу вошел”.

В басне “Мартышка и Очки” под видом обезьяны, не умеющей обращаться с очками, изображен “невежда познатней”, который гонит все полезное и, в частности, преследует науку. Наука делает человека более зорким и дальновидным — как очки; но мартышки, кривляющиеся у трона, могут разбить эти очки.



К несчастью, то ж бывает у людей:

Как ни полезна вещь,— цены не зная ей,

Невежда про нее свой толк все к худу клонит;

А ежели невежда познатней. Так он ее и гонит.



В басне “Мор зверей” Крылов показал, что знать и правительство, хищники, грабящие народ, все беды страны вымещают на нем же, на народе.



“О, други! — начал Лев,— по множеству грехов

Подпали мы под сильный гнев богов;

Так тот из нас, кто всех виновен боле,

Пускай по доброй воле

Отдаст себя на жертву им!

Быть может, что богам мы этим угодим. . . ” Приговорили —

И на костер Вола взвалили.

И в людях так же говорят:

Кто посмирней, так тот и виноват.



Но Крылов в своих произведениях нападает не только на царскую власть и правительство вообще — во многих своих баснях он изображает конкретные события своего времени и конкретных людей. Так, в баснях “Квартет” и “Лебедь, Рак и Щука” автор осмеял Государственный совет и его руководителей за их неспособность к полезным политическим действиям.



“А вы, друзья, как ни садитесь.

Все в музыканты не годитесь”.



Среди достоинств басен Крылова хочется отметить краткость и образность языка; он умел создать целую картину или охарактеризовать своего героя несколькими словами:



Да Лебедь рвется в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав,— судить не нам;

Да только воз и ныне там.

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