Сочинения / Сочинения Крылов И.А. / Эопов язык в баснях Кылова Крылов И.А.

Сочинение Эопов язык в баснях Кылова

    Когда перенимать с умом, тогда не чудо
    И пользу от того сыскать;
    А без ума перенимать —
    И боже сохрани как худо!
    И. Крылов

    Иван Андреевич Крылов— замечательный наш поэт-баснописец, давший басне новое рождение. По выражению Белинского, в баснях он вполне исчерпал и выразил целую сторону русского национального духа. В них, как в чистом полированном зеркале, отражается русский практический ум с его кажущейся неповоротливостью, но и с острыми зубами, которые больно кусаются.
    Его басни написаны на злобу дня, поэтому были интересны современникам, но не утеряли, к сожалению, своей актуальности и сегодня. В басне “Мирская сходка” рассказывается о том, как Лев назначил Волка в овечьи старосты, то есть царь назначил губернатором “хищника”. Все, кого царь спросил о Волке, дали о нем самый лучший отзыв. Почему?

    . . . все звери собраны;
    Но против Волка нет ни слова,
    И Волка велено в овчарню посадить.
    Да что же Овцы говорили?
    На сходке ведь они уж, верно, были? —
    Вот то-то нет! Овец-то и забыли!. .

    Автор объясняет, что спрашивал царь таких же хищников, как и сам Волк, но только не Овец.
    С этими же образами мы встречаемся еще раз в басне “Волки и Овцы”. Крылов ясно дает понять, что пока государство, сила, власть находятся в руках помещиков и чиновников, они сделают с крестьянами все, что хотят.

    Так почему ж Волкам в Совете и не быть?
    Хоть надобно Овец оборонить.
    Но и Волков не вовсе ж притеснить. . .
     Хоть говорят: Волкам и не спускают —
    Что будь Овца ответчик иль истец,
    А только Волки все-таки Овец
    В леса таскают.

    Дворянство любило заявлять о своих правах на власть, ссылаясь на подвиги и заслуги предков. Крылов ответил на эти претензии басней “Гуси”. Древнеримская легенда рассказывает: когда-то к стенам Рима подступило вражеское войско; ночью, когда в городе все спали, враги сделали попытку ворваться в город, но гуси, дремавшие на городской стене, подняли крик, разбудили римских воинов; Рим был спасен. И вот Гуси в басне Крылова гордо произносят: “Да наши предки Рим спасли!” Но автор заявляет, что заслуги предков (к тому же, быть может, и вымышленные) вовсе не дают потомкам никаких прав. Он говорит гусям-дворянам:

    “Оставьте предков вы в покое:
    Им по делам была и честь;
    А вы, друзья, лишь годны на жаркое”.
    Баснь эту можно бы и боле пояснить —
     Да чтоб гусей не раздразнить.

    В самом деле, Крылову приходилось опасаться того, как бы не “раздразнить гусей”, то есть не навлечь на себя гнев царских правителей. Иногда ему казалось, что лучше не ссориться открыто с монархией, иногда он уступал ей. Его колебания отразились в некоторых баснях, написанных им под нажимом властей. Но гораздо больше у Крылова басен, в которых он, скрываясь за своими героями, остается самим собой.
    В особенности много раз и довольно остро нападал Иван Андреевич на чиновников, на правителей страны. Например, Оракул в одноименной басне, несмотря на то, что он “что молвит, то соврет”, имеет силу и власть решать судьбу людей. Или вот — Осел, который “стал скотиной превеликой”, знатным вельможей, хотя он “глупостью в пословицу вошел”.
    В басне “Мартышка и Очки” под видом обезьяны, не умеющей обращаться с очками, изображен “невежда познатней”, который гонит все полезное и, в частности, преследует науку. Наука делает человека более зорким и дальновидным — как очки; но мартышки, кривляющиеся у трона, могут разбить эти очки.

    К несчастью, то ж бывает у людей:
    Как ни полезна вещь,— цены не зная ей,
    Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
    А ежели невежда познатней. Так он ее и гонит.

    В басне “Мор зверей” Крылов показал, что знать и правительство, хищники, грабящие народ, все беды страны вымещают на нем же, на народе.

     “О, други! — начал Лев,— по множеству грехов
    Подпали мы под сильный гнев богов;
    Так тот из нас, кто всех виновен боле,
    Пускай по доброй воле
    Отдаст себя на жертву им!
    Быть может, что богам мы этим угодим. . . ” Приговорили —
    И на костер Вола взвалили.
    И в людях так же говорят:
    Кто посмирней, так тот и виноват.

    Но Крылов в своих произведениях нападает не только на царскую власть и правительство вообще — во многих своих баснях он изображает конкретные события своего времени и конкретных людей. Так, в баснях “Квартет” и “Лебедь, Рак и Щука” автор осмеял Государственный совет и его руководителей за их неспособность к полезным политическим действиям.

    “А вы, друзья, как ни садитесь.
     Все в музыканты не годитесь”.

    Среди достоинств басен Крылова хочется отметить краткость и образность языка; он умел создать целую картину или охарактеризовать своего героя несколькими словами:

    Да Лебедь рвется в облака,
    Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
    Кто виноват из них, кто прав,— судить не нам;
    Да только воз и ныне там.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--

К-во Просмотров: 1807
Найти или скачать Эопов язык в баснях Кылова
Похожие произведения