Эраст – молодой дворянин, ведущий ветреную светскую жизнь. Устав от нее, он пытается «сменить обстановку» и увлекается Лизой. Поначалу ему кажется, что он любит девушку «любовью брата». Но скоро это чувство перерастает в страсть, которая быстро проходит. Во многом чтобы избавиться от Лизы, Эраст отправляется на войну. Там он проводит время за игрой в карты. Полностью проигравшись, Эраст женится на пожилой вдове. Образ Эраста Карамзин связывает с губительной силой города, развращающего и уничтожающего «естественного» человека. .