Эренбург И.Г. - Вариант 1

Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967) родился в еврейской семье (отец — инженер); детство провел в Киеве, учился в 1-й Московской гимназии, из 6-го класса был исключен за участие в революционном кружке. В 1908 был арестован, выпущен под залог и, не дожидаясь суда, сбежал во Францию.

Разочаровавшись в идеях большевизма, переключился на литературные занятия. Дебютировал в 1910 выпущенной в Париже маленькой книжкой «Стихи» (по определению М. Волошина, сочинений «искусных, но безвкусных, с явным уклоном в сторону эстетического кощунства»), и затем почти каждый год издавал небольшими тиражами в Париже сборники за свой счет и отправлял их в Россию знакомым («Я живу», 1911; «Одуванчики», 1912; «Будни», 1913; «Детское», 1914).

Первой «настоящей» книгой впоследствии считал «Стихи о канунах», 1916. На стихи обратили внимание В. Брюсов, Н. Гумилев, С. Городецкий, они вызвали много откликов в критике. А. Блок в 1918 в статье «Русские денди» упоминает уже о «моде на Эренбурга».

В эти годы И. Эренбург переводил французскую и испанскую поэзию, вошел в круги художественной богемы Парижа (П. Пикассо, А. Модильяни, М. Шагал и др. ). После Февральской революции вернулся в Россию, но октябрьский переворот встретил враждебно (сборник стихов «Молитва о России», 1918, где отразились тогдашние настроения писателя, был изъят из советских библиотек).

Жил сначала в Москве, потом скитался по югу страны, пытался зарабатывать на жизнь публицистикой (писал статьи и доброжелательные по отношению к революции, и контрреволюционные).

В 1921 выехал в «творческую командировку» в Берлин, сохраняя советский паспорт, и большая часть его самых значительных прозаическиих произведений была создана в годы «полуэмиграции» («Необыкновенные похождения Хулио Хуренито и его учеников. . . . », роман «Рвач», мелодрама «Любовь Жанны Ней», исторический роман «Заговор равных», сборник рассказов «Тринадцать трубок» и многие другие).

Книги И. Эренбурга издавались одновременно и за границей, и на родине. Долгое пребывание в Германии и Франции в таком исключительном положении привело к тому, что Эренбурга не считали до конца «своим» ни в эмигрантской среде, ни в советской России.

В 1918-1923 продолжали выходить небольшие поэтические книжки Эренбурга, но интереса у критики и у читателей они не вызывали. К написанию стихов И. Эренбург вернулся в конце жизни (часть поэтического наследия публиковалась посмертно,), а современникам Эренбург был известен главным образом как яркий публицист, романист, автор мемуаров «Люди, годы, жизнь». .