ЭРНАНИ — герой пьесы В. Гюго «Эрнани» (1830). Принято считать, что ЭРНАНИ — один из наиболее типичных романтических героев, выражающий тип героя-мстителя, страстного, чувствительного, экзальтированного. Пылкие монологи Э. невозможно произносить ровным голосом. Здесь все обнажено и до предела накалено.

Настоящее имя героя — Хуан Арагонский, но он действует в пьесе под именем Э. — главаря разбойников. Он изгнанник, бандит, чьи владения — лес, чей дом — глухой овраг. Тайна окутывает образ Э. с самого начала пьесы. С одной стороны, он ощущает себя изгоем, с другой — постоянно помнит о том, что мог бы иметь знаменитый герб, «кровавой ржавчиной, как ныне, не покрытый». Э. влюблен в прекрасную донью Соль. Именно ей при очередном тайном свидании Э. сообщает о том, что связан клятвой отомстить королю, чей отец когда-то казнил его отца. Обоих уже давно нет, но «ненависть живет, не зная примиренья».

Любовь и жажда мщения лежат в основе всех поступков героя. Но ЭРНАНИ слишком благороден, чтобы просто слепо мстить. Он не может просто убить короля Карлоса, когда тот оказывается безоружным. Любовь неумолимо влечет его к донье Соль, но всякий раз он считает своим долгом напомнить, что недостоин ее, что его ждет эшафот.

В замке старого графа Руя Гомеса идет подготовка к его свадьбе с доньей Соль. Под видом пилигрима Э. пробирается в дом графа. Увидев свою возлюбленную в подвенечном платье, герой сбрасывает балахон пилигрима и громогласно заявляет, что он Эрнани. Без доньи Соль для Э. жизнь теряет смысл, он даже забывает о клятве мщения. Отныне жизнь героя полностью в руках графа. Между тем они оба оказываются среди заговорщиков, недовольных королем, и тянут жребий, кому совершить убийство. Жребий вытаскивает’ Э. Отомстить, однако, не удается: заговор раскрыт. Великодушный король прощает Э. и дает разрешение на брак с доньей Соль. С этим не может смириться соперник, граф Гомес. После свадебной церемонии он предъявляет Э. счет за неисполненный долг мести. Герой должен выбрать кинжал или яд. Э. избирает последнее. Данная когда-то клятва для него священна. На все уговоры доньи Соль Э. непреклонно отвечает: «Мне ль отступить с позором? Мне ль быть обманщиком, изменником и вором?» Развязка напрашивается сама собой. Донья Соль первой выпивает яд — у такого стойкого героя и возлюбленная должна быть под стать, — а уж потом Э. опорожняет флакон. Слабеющим голосом он произносит свои последние слова: «Благодарю судьбу за весь мой путь прекрасный: в изгнанье, средь врагов, в ночи всегда опасной, за то, что в час, когда я жизнью утомлен, здесь, на твоей груди, мне послан этот сон!»

После премьеры на сцене «Комеди Франсез» (1830) драма В. Гюго приобрела исключительную популярность. На этот сюжет написана одноименная опера Д. Верди.