Сочинение Эссе о романе М.Булгакова

Михаил Булгаков - всемирно известный писатель. Широкую известность он получил благодаря своему роману "Мастер и Маргарита". В этом произведении сводятся воедино жизненный и творческий опыт автора.

Роман был напечатан впервые только через двадцать лет после смерти Булгакова. Власти не пускали произведение в массы, потому что в нем раскрывались изъяны и проблемы общества тех дней.

Помимо современности в романе широко раскрыты "вечные вопросы": выбор между верой и истиной, между разумом и сердцем, предсказанность судьбы человека, его культурное развитие и, конечно, всепобеждающая сила любви. На каждый из этих вопросов автор дает свой ответ.

Очень интересен сюжет романа. Поначалу не задумываешься о смысле слов и следишь за развитием событий. И только после того, как полностью откроешь для себя картину, задуманную автором, начинаешь разбираться с проблемами обозначенными писателем.

Хотя главными героями романа заведомо указаны Мастер и Маргарита, но по мере прочтение мы узнаем, что повествование идет о многих персонажах, на поведении которых автор заостряет внимание читателя, благодаря чему мы легко можем понять, какой вопрос раскрывает перед нами писатель.

Михаил Булгаков выбрал для своего романа эпиграф, который отражает, пожалуй, главную идею автора. Слова Гете, "я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает добро", становятся смысловым стержнем "Мастера и Маргариты", так отражает жизненный закон, высказанный еще в народном фольклоре: "не было бы счастья, да несчастье помогло".

Очень примечателен прием "романа в романе", используемый Булгаковым, чтобы выделить "философию истины" исповедуемую Иешуа Га-ноцри. Этот герой изображен автором так, что сразу становится понятно с кем он сравнивается - Иисус Христос. Иешуа младше Иисуса на пять лет, но есть и более важные различия. Во-первых, Иисуса встречают, когда он приходит в город, с радостью, даже ликованием, потому что знают, что тот, кто перед ними - это божий человек. А Иешуа не известен никому. Целью существования и того, и другого можно назвать "идеал добра". Но каждый идет к нему своим путем. В этом второе различие. Иисус Христос учил Верить в Бога. А Иешуа говорит, что "рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины". То есть, опровергает идею Христа в "слепое верование". Считает, что только разговором можно изменить человека в лучшую сторону. Это же он доказывает, когда после разговора с ним сборщик податей бросил деньги на дорогу и пошел вслед за Иешуа, став его учеником. В толковании Булгакова "храм истины" предстает в гораздо лучшим виде, чем храм "старой веры". Хотя за читателем всегда остается выбор согласиться с автором, либо нет. Но Михаил Афанасьевич расставляет свои акценты. Иешуа, также как и Иисусу предначертана тяжелая смерть, как расплата за свои нерушимые убеждения.

Любимым способом проверки качеств своих героев для Булгакова является "Выбор" между только двумя вариантами решения какого-то вопроса. Именно в момент, когда на невидимых чашах весов лежат взаимоисключающие варианты и когда сделанный выбор коренным образом влияет на дальнейшую судьбу, проявляется истинная натура героя романа, да и любого человека в реальной жизни.

Пожалуй, самым ярким примером такого выбора служит метание Понтия Пилата между Совестью и Долгом. Понтий Пилат грозный прокуратор, жестокий судья проявил в себе человеческие чувства, когда Иешуа отнесся к нему по-доброму. Тогда Пилат оказывается у "роковой развилки": либо помиловать обвиняемого и получить от него избавление от мучительной головной боли, либо приговорить к смерти и все время терзаться тем, что упустил единственный случай излечиться. Кстати, в этот момент Понтию Пилату мерещится ужасающая бесконечность и это не случайно. Ведь когда он решает пойти против желанию своего сердца отпустить Иешуа на волю он обрекает себя на вечные мучению где-то по дороге из царства живых в царство мертвых. .