Сочинение Эти трагические и прекрасные мгновения жизни... Лирический герой поэзии И. А. Бунина

Ищу я в этом мире сочетанья

Прекрасного и вечного. . .

И. А. Бунин

Для многих читателей И. А. Бунин — прежде всего автор прекрасного цикла рассказов «Темные аллеи», автор романа «Жизнь Арсеньева», удостоенного Нобелевской премии. Но сам Иван Алексеевич считал первостепенным свое поэтическое творчество: «Я все-таки. . . прежде всего поэт. Поэт! А уже потом только прозаик».

Бунин был поэтом по складу души, по отношению к жизни, к природе, к женщине. «Если бы у меня не было рук и ног и только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, — говорил поэт близкому человеку, — то я был бы счастлив этим».

Стихи Бунина — это счастливые мгновения жизни, которые сохранила память. Вот стихотворение «Вальс». Его можно назвать праздником счастья. Здесь есть все: и ощущение молодости, и сияние красоты, и головокружение от счастья.

Сиянье люстр и зыбь зеркал Слились в один мираж хрустальный. И веет, веет ветер бальный Теплом душистых опахал.

Но счастье, как правило, недолговечно. Может быть, поэтому о тяжелых временах, о горьких событиях пишут романы и драмы, а о счастье слагают стихи. Но и в стихах, пишет Бунин, «о счастье мы всегда лишь вспоминаем». Недолговечность счастливых мгновений жизни для иных людей может обернуться настоящей драмой, даже трагедией жизни. Но лирический герой поэзии Бунина не таков, ведь «счастье всюду», его только надо уметь видеть и ценить: «Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно», — пишет Бунин в стихотворении «Вечер». То, что недолговечно, изменчиво, еще ценнее для поэта:

Шире грудь распахни для принятия

Чувств весенних — минутных гостей.

Ты раскрой мне, природа, объятия,

Чтоб я слился с красою твоей!

Счастье для Бунина — это возможность приобщиться к «прекрасному и вечному». Для отдельного человека счастье иногда остается лишь светлым воспоминанием.

Грусть и боль расставания и потери знакомы и автору «Одиночества»:

Мне хотелось ей крикнуть вослед:

«Воротись, я сроднился с тобой!»

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила — и стал ей чужой.

Но страдание и разочарование — это тоже жизнь, это тоже чувства, наполняющие душу. И с ними надо научиться жить:

Что ж! Камин затоплю, буду пить. . .

Хорошо бы собаку купить.

Бунин любит саму изменчивость жизни, которая делает короткий век человека богаче, ярче, интересней:

Этой краткой жизни вечным измененьем

Буду неустанно утешаться я, —

Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,

В алом парке листьев медленным паденьем,

И тобой, знакомая скамья.

Поэзия Бунина пробуждает в человеке умение видеть прекрасное в обыденном, искать счастье в самом себе, как умеет это делать поэт:

Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

Слово поэта дошло до нас через десятилетия. В «дни злобы и страданья», которых немало выпало на его долю, он сумел сберечь «наш дар бессмертный — речь». Он «понял красоту в ее печали, и счастие — в печальной красоте». Поэзия Бунина — это и есть то сочетание «прекрасного и вечного», которого искал поэт.