Сочинение Этюд от лица неодушевленного предмета (от книги)

Философы и многие умные люди все века ломали себе головы над вечными вопросами: в чем цель бытия? Кто я? Зачем я существую? Я-то знаю, что великое множество страниц написано по этому поводу, сотни людей читают эти страницы, но так и не могут ответить на вопросы.



А для себя я уже давно нашел все ответы. Я – книга по Древней истории, хранящаяся в центральной библиотеке им. В. Ленина. Великие события давно минувших дней, мудрые поступки выдающихся правителей и полководцев, романтичные легенды и притчи – все это я открываю людям. Что может быть интереснее и увлекательнее, чем постижение истории, нашего прошлого! В этом и есть цель и смысл моего существования – приоткрывать читателям тайны древних событий, описывать увлекательный мир древних городов, знакомить с искусством предков, их образом жизни, мечтами и мыслями. Самое великое удовольствие в моей жизни – наблюдать за тем, как меняется настроение читателя, как загораются его глаза, и остальной мир для него перестает существовать.



Вы даже не представляете, как это здорово, когда с твоей помощью окружающие начинают до чего-то додумываться, потом горячо обсуждают прочитанное, спорят, смеются… Приятно ощущать, что у людей появляются эмоции и улучшается настроение!



За несколько десятков лет моего существования и постоянного общения с разными людьми, я научился понимать суть человека с первого взгляда, с того момента, когда читатель впервые берет меня в руки.



Часто приходят школьники, торопливо пролистывают страницу за страницей, одновременно слушая музыку в наушниках и поглощая очередной бутерброд. Таких я не люблю. Больше мне нравятся ученики или студенты, которые вдумчиво прочитывают каждую главу, делая пометки в тетрадке, или даже переписывая отдельные моменты. Вот это я понимаю, тяга к знаниям!



Реже меня берут взрослые люди, которые читают для удовольствия, а не для оценки на уроке. Они наслаждаются каждой строчкой, обдумывают поступки древних, пытаются поставить себя на их место, а некоторые даже разговаривают со мной!



Больше всего мне не нравится, когда меня сканируют или копируют. Я все понимаю: современные технологии, экономия времени, но как это неприятно…



Я вполне доволен своей жизнью. Ежедневно видеть разных людей, давать им знания, обогащать их интеллект – разве не в этом заключается счастье?.