Сочинение «Его врагом была пошлость» (по рассказам А. П. Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)

Все рассказы Чехова вызывают у читателя глубокий эмоциональный отклик, ведь каждое произведение списано с натуры. Одним из свойств человеческой жизни, к величайшему сожалению, является огромная, всепоглощающая пошлость. Эта пошлость не дает человеку спокойно существовать, она давит на него, делая всю его жизнь несчастной и убогой. Чехов констатирует, что при всем этом некоторые люди не только не пытаются бороться с этой пошлостью, но и всячески ее культивируют.

Достаточно вспомнить чеховский рассказ “Человек в футляре”. Учитель греческого языка Беликов предстает перед читателем удивительно неприятным типом. Он отвратителен как сам по себе, так и во всех своих проявлениях. Оказывается, “этот человечек, ходивший всегда в галошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет”. Беликову абсолютно чужды уважение к другим, любовь, сострадание. Он живет в своем замкнутом мирке среди циркуляров и правил, неизвестно кем написанных. Беликов совершенно бездуховен, несмотря на то что, будучи учителем гимназии, может считаться образованным человеком. Даже себя не жалеет человек в футляре. Он ставит множество ограничений в своей собственной жизни.

Автор говорит об этом следующим образом: “И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле — пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная”.

Даже такие мелочи рисуют весьма колоритный образ человека в футляре. Он совершенно неестествен, от загоняет вглубь себя все естественные проявления своей души. Он безжалостен к окружающим, если их поведение не соответствует тем или иным установленным правилам и циркулярам. Он низок, способен на подлость и не вызывает ни жалости, ни сочувствия.

Интересны отношения Беликова и Вареньки. На первый взгляд кажется, будто в душе человека в футляре проявились наконец-то хоть какие-то человеческие слабости и чувства. Но не тут-то было. Эпизод, когда Беликов увидел катающуюся на велосипеде Вареньку, показал истинную натуру человека в футляре. Он не способен простить любого несоответствия правилам всем вокруг, и Варенька не является исключением. Естественно, что Беликов возмущен тем, что девушка катается на велосипеде. Хотя если вдуматься, то в этом нет абсолютно ничего предосудительного. Каждый человек волен распоряжаться собственной жизнью и делать то, что считает нужным, а уж такой пустяк, как катание на велосипеде, и вовсе не заслуживает столь пристального внимания и серьезного резонанса.

Правда, Беликов иного мнения об этом “происшествии”. Он стремится подчинить все вокруг установленным правилам, и любое несоответствие ввергает его в шок. Отчего умер Беликов? Он умер от шока, ведь ему пришлось столкнуться с чем-то из ряда вон выходящим. Беликов оказался унижен, растоптан, а затем еще и осмеян. Смерть Беликова вызвала у окружающих глубокое облегчение. Они почувствовали себя свободнее, правда, ненадолго.

В финале рассказа читателю предложена мысль автора о том, насколько распространенным бывает пресловутый “футляр” в окружающей жизни: “А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, — разве это не футляр?”.

Приходится признать, что человеку очень трудно повлиять на границы этого самого “футляра”. И жизнь получается ненастоящей, убогой, превращается в серое и никчемное прозябание. Рассказ Чехова “Человек в футляре” показывает, насколько сильной бывает пошлость, мешающая человеку мыслить и действовать так, как жаждет его душа. Но тем не менее такое событие в рассказе, как смерть Беликова, свидетельствует о том, что все-таки с пошлостью можно справиться. От человека только требуется небольшое усилие, способное перевернуть все вокруг. Например, в данном рассказе, для того чтобы справиться с Беликовым, над ним достаточно было посмеяться, не боясь проявлять истинные чувства

Рассказ “Крыжовник” не менее трагичен. Он показывает, насколько убогой может быть мечта человека, которой он посвятил всю свою жизнь. У Николая было желание жить в своем собственном доме, наслаждаясь тишиной и покоем. На протяжении долгих лет мечта была несбыточной, но человек всеми силами старался осуществить ее. И непременным атрибутом своего будущего счастья он видел крыжовник, простую садовую ягоду. Для достижения своей мечты он готов был ограничивать себя во всем: “Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал”.

Для того чтобы приблизить свою мечту, Николай женился на пожилой и непривлекательной женщине. Довел несчастную женщину до смерти полуголодным существованием. И при этом у него ни на минуту не возникла мысль о том, что он виновник не только того, что ее жизнь была абсолютно безрадостной, но и ее смерти.

Наконец, мечта осуществилась. Николаю удалось исполнить свое желание.

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