Ершов П. - Вариант 1

ЕРШОВ, ПЕТР ПАВЛОВИЧ (1815–1869) – русский поэт, прозаик, драматург. Родился 22 февраля (6 марта) 1815 в д. Безруково Ишимского уезда Тобольской губ.

Из семьи мелкого чиновника. Детство прошло в разных городах, где служил отец: крепость св. Петра (ныне Петропавловск, Казахстан), Омск, Берёзов, Тобольск. По окончании детьми в 1830 Тобольской гимназии отец добился перевода в С. -Петербург, куда и переехал с семьей. В 1831–1834 Ершов учился на философско-юридическом факультете С. -Петербургского университета. В начале 1834 представил профессору словесности П. А. Плетневу в качестве курсовой работы первую часть сказки Конек-Горбунок, вскоре опубликованную в ж-ле «Библиотека для чтения». В том же 1834 отдельным изданием вышла вся «русская сказка в трех частях» (2-е изд. 1840; 3-е изд. 1843; 4-е изд. 1856; 5-е изд. 1861).

Ершов использовал многие народные сказочные сюжеты (об Иване-дураке, Сивке-Бурке, Жар-птице и др. ; см. , напр. , сказку Жар-птица и Василиса-царевна из сборника А. Н. Афанасьева), создав на их основе вполне оригинальное произведение, по стихотворной форме (4-стопный хорей с парной рифмовкой) близкое пушкинским литературным обработкам русских сказок (А. Ярославцев передавал слова А. С. Пушкина, сказанные автору Конька-Горбунка: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить»; есть также малодостоверное сообщение П. В. Анненкова, что первые четыре строки сказки принадлежат Пушкину). Образ Конька-Горбунка вполне оригинален. Тем не менее сказка Ершова бытовала как народное произведение, вызывая к жизни множество подражаний и прямых подделок (напр, в 1870–1890-х вышло ок. 40 поддельных Коньков-Горбунков общим тиражом ок. 350 тыс. экз. ). С подлинными образцами устного народного творчества Конька-Горбунка роднит не только особая сказительская манера – веселая, с прибаутками, балагурством, обращениями к слушателям и т. п. , но и «космизм» запечатленного в сказке крестьянского мировоззрения («против неба – на земле»), соседство достоверно изображенных быта и нравов крестьян со сказочными чудесами (напр. , на спине наказанного кита стоит село, обитатели которого живут своими обыденными заботами и радостями) и мн. др. Образ ершовского Ивана-дурака, ироничного, скрывающего за своими дурачествами, нарушениями общепринятых норм поведения настоящую мудрость, бескорыстие и внутреннюю свободу, выявил смысловые возможности «дураков» русских сказок, родственных юродивым в церковной традиции. В 1834–1836 Ершов довольно активно участвует в литературной жизни столицы, входит в кружок В. Г. Бенедиктова, публикует лирические стихотворения, отмеченные влиянием последнего (Молодой орел, Желание и др. ). Всего за этот период в печати (в основном в «Библиотеке для чтения») появилось 10 стихотворений Ершова. Среди них баллада Сибирский казак (1835) – оригинальная интерпретация сюжета Леноры Г. -А. Бюргера (первым русским подражанием ей была Людмила В. А.

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