даны векторы - больше              - больше                     - больше                  - больше                     - больше                      a{2;4}       b {-2:0}           c {0;0}             d {-2;-3}          e{2;-3...

Геометрия
даны векторы - больше              - больше                     - больше                  - больше                     - больше                      a{2;4}       b {-2:0}           c {0;0}             d {-2;-3}          e{2;-3}                     - больше            f {0; 5}                      (подробно плиз- больше вектор) надите координаты векторов , противоположных данным.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кординаты противоположных векторов имеют противоположные знаки: a' (-2; -4),  b' (2; 0), c' (0; 0), d' (2; 3), e' (-2; 3), f' (0; -5).
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