даны векторы - больше - больше - больше - больше - больше a{2;4} b {-2:0} c {0;0} d {-2;-3} e{2;-3...

Геометрия

даны векторы - больше - больше - больше - больше - больше a{2;4} b {-2:0} c {0;0} d {-2;-3} e{2;-3} - больше f {0; 5} (подробно плиз- больше вектор) надите координаты векторов , противоположных данным.

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