даны векторы - больше - больше - больше - больше - больше a{2;4} b {-2:0} c {0;0} d {-2;-3} e{2;-3...
Геометрия
даны векторы - больше - больше - больше - больше - больше a{2;4} b {-2:0} c {0;0} d {-2;-3} e{2;-3} - больше f {0; 5} (подробно плиз- больше вектор) надите координаты векторов , противоположных данным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кординаты противоположных векторов имеют противоположные знаки: a' (-2; -4), b' (2; 0), c' (0; 0), d' (2; 3), e' (-2; 3), f' (0; -5).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
из А в В одновременно выехали 2 автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь . Второй проехал первую половину пути со скорость 36...
Литература
Математика
Тарас расставил сделанные им модели самолетов поровну на 14 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полках. Сколько моделей было у Тараса...