Какие заповедники есть в Арктике
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Какие заповедники есть в Арктике
Ответ(ы):
Гость:
Большой Арктический,Залив Миддендорфа,Архипелаг Норденшельда,Нижняя Таймыра,
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