Какова роль ВПК в экономике России?

Гость: Гость:

Роль Военно – промышленного комплекса (ВПК) в экономике России очень велика. Ведь это собственная военная техника, боеприпасы, оружие. Научно – исследовательские институты (НИИ) и Конструкторские бюро разрабатывают технологии, которые воспроизводятся затем оборонными предприятиями (заводами). Разработками ВПК пользуются не только армии в составе сухопутных, военно – воздушных, ракетных войск, военно – морского флота, пограничных, железнодорожных, строительных войск, но и для военных заказов на экспорт. ВПК – это очень важная отрасль экономики, находящаяся под государственным контролем и приносящая в бюджет страны очень большие доходы. Для примера, один военный самолет стоит примерно 5, 6 мил. долларов.