Помогите плииззз!#!!!!!!!!!

Гость: Гость:

№67. 510г/15=34 34*2=68г - две пятнадцатых от 510г 504г/42=12г 12*6=72г - шесть сорок вторых от 504г 231г/30=7,7г 7,7*11=84,7г - одиннадцать тридцатых от 231г 338г/50=6,76 6,76*26=176,76 - двадцать шесть пятидесятых от 338г и расположить по возрастанию 68, 72, 84,7, 176,76 №68. не видно данных задачи.