Помогите плииззз!#!!!!!!!!!

Математика
Помогите плииззз!#!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
№67. 510г/15=34  34*2=68г - две пятнадцатых от 510г 504г/42=12г  12*6=72г - шесть сорок вторых от 504г 231г/30=7,7г  7,7*11=84,7г - одиннадцать тридцатых от 231г 338г/50=6,76  6,76*26=176,76 - двадцать шесть пятидесятых от 338г и расположить по возрастанию 68,  72,  84,7,  176,76  №68.  не видно данных задачи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из текста глаголы в два столбика. В первый- глаголы 1-го спряжения, во второй-2-го спражения Ночью весенний лес не Замолкает ни на минуту. У...
Ответить
Другие предметы
Какая буква сбежала из слова "сесть"?
Ответить
Математика
По какому признаку можно разбить числа на две группы? 1) 724, 537, 126, 731, 928, 122 ,936, 632. 2)737, 888, 333, 212, 445, 999, 111, 887,
Ответить
Математика
Автотуристы за 3 дня проехали 360км. В первый день они проехали 2/5; во второй 3/8 всего пути. Сколько километров проехали автотуристы в третий день.
Ответить
Математика
Выполни умножение рассуждай вслух 5×60 2×500 8×70 5×200 7×40 3×300 6×80 4×100
Ответить