Помогите плииззз!#!!!!!!!!!
Математика
Помогите плииззз!#!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
№67. 510г/15=34 34*2=68г - две пятнадцатых от 510г 504г/42=12г 12*6=72г - шесть сорок вторых от 504г 231г/30=7,7г 7,7*11=84,7г - одиннадцать тридцатых от 231г 338г/50=6,76 6,76*26=176,76 - двадцать шесть пятидесятых от 338г и расположить по возрастанию 68, 72, 84,7, 176,76 №68. не видно данных задачи.
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