Слова с суффиксом Н.

Русский язык
Слова с суффиксом Н.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Н- Абрикосный, адресный, арбузный, багажный, кожный, атомный, жемчужный, кефирный, кирпичный, морковный, моторное, небесный, словесный, газетный, бисерный, аптечный, грустный, ежевичный, жирный, карнавальный, карусельный, лыжный, посудный, аппетитный, ананасный, азартный, альбомный, грибной, зимний, квартирный.
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