Товароведение
- Реферат: Ломоносовский фарфоровый завод
- Реферат: Металлохозяйственные товары
- Реферат: Пряники
- Реферат: Понятие программного продукта
- Реферат: Азбука знаков.
- Реферат: Cубтропические плоды
- Реферат: Шпоры по товароведению продовольственных товаров
- Реферат: Рыбные консервы
- Реферат: Пряники
- Реферат: Введение потребителя в заблуждение
- Реферат: Складской технологический процесс и его составные части
- Реферат: Организация и технология подготовки к продаже непродовольственых товаров в магазине
- Реферат: Ломоносовский фарфоровый завод
- Реферат: Ассортимент пушно-меховых товаров
- Реферат: Потребительские свойства косметических товаров и факторы их формирования
- Реферат: Товароведная характеристика и экспертиза качества водки
- Реферат: Молоко молочнокислые продукты
- Реферат: Пищевая ценность живой рыбы
- Реферат: Молоко молочнокислые продукты