Сочинение «… В лагере растлеваются только те, кто уже и на воле растлевался или был к этому подготовлен» (По р

Ни для кого не секрет, что образ главного героя знаменитого рассказа Солженицына – Ивана Денисовича – является полностью автобиографичным, а создан он был непосредственно зимой 1950-1951 гг. в Экибастузском исправительном лагере, где писатель отбывал свой срок за «измену Родине». Этот образ впоследствии стал обобщенным образом советского зэка, в котором многие бывшие осужденные по той же пресловутой статье узнавали себя и свои судьбы.



Описанию все лишь одного дня из трех тысяч шестисот пятидесяти трех дней срока Ивана Денисовича посвящает свое повествование Александр Исаевич. И этого вполне достаточно, чтобы дать читателю неподдельное представление об адской обстановке, царившей в подобных описываемому сталинских лагерях. Весь ужас пребывания там показан изнутри, мы видим его глазами человека, изведавшего этот ужас на своем личном опыте, и поэтому рассказ Солженицына не может не поразить своим реализмом.



Суть идеи автора в том, что, несмотря на абсолютно не человеческие условия существования, его главный герой не потерял ни капли человечности: сумел сохранить благожелательное отношение к окружающим, не обозлился из-за своей участи на эту жизнь, что называется, остался человеком до самого конца. И тем самым подтверждается, несомненно, верная мысль писателя, изложенная в его другом, гораздо более масштабном произведении, являющемся целым исследованием советской репрессивной системы, - романе «Архипелаг ГУЛАГ». Мысль о том, что «… в лагере растлеваются только те, кто уже и на воле растлевался или был к этому подготовлен».



Попав в адский механизм этого лагеря, перемалывающий, уничтожающий и физически, и духовно, Шухов ставит самому себе предел, ниже которого опуститься он себе просто не позволит. А именно: не садиться есть в шапке, не есть рыбьи глаза, плавающие в баланде – иначе гибель, в первую очередь, духовная. В лагерском небытии, где царствует лишь беспрерывная ложь, гибнут именно те, кто предает себя («лижет миски») и предает своих («к куму ходит стучать»), ведь ложь и предательство губят, прежде всего, именно тех, кто им подчиняется. Этими, обреченными на погибель нелюдями, являются настоящий шакал Фетюков, выживающий, жадно доедая чужие объедки, и живущий за счет доносов на других зэков стукач Пантелеев.



В зоне каждый выбирает для себя путь выживания, но далеко не каждый в этой суровой битве за жизнь остается человеком. .