Сочинение А. А. Ахматова. Жизнь и творчество

1. Лирическая героиня стихов.

2. Ранний период жизни и творчества Ахматовой.

3. Особенности любовной лирики поэта, эволюция ее звучания.

4. Творческий «почерк» Ахматовой.

5. Тема личной трагедии как отражение трагедии всей страны в позднем творчестве.

6. Стихи Ахматовой — зеркало ее души.

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, —

Я была тогда с моим народом

Там, где мой народ, к несчастью, был.

А. А. Ахматова

В этом эпиграфе к поэме «Реквием» жизненная и творческая позиция А. А. Ахматовой получает строгое и лаконичное выражение. Именно невозможность существовать где-либо, кроме России, любовь к родине не позволили Ахматовой покинуть страну в 1917 году. А мудрость и интуиция, присущие женщине, послужили тем спасительным средством, которое дали силы пережить вместе со страной и ее народом самые трудные годы. Ахматова жила и творила в эпоху великих социальных потрясений, революций и войн. Любому художнику в это трудное время часто приходится выбирать между свободным творчеством и жизнью. В годы тяжелейших для испытаний и потерь творчество станет для нее единственным спасением.

Ахматову никогда не покидала муза. Поэзию Ахматовой часто называют «женской», а ее — родоначальницей нового, неизвестного до этого стиля. В стихотворениях лирическая героиня предстает одновременно как невероятно женственная, тонкая, проникновенная и при этом удивительно реальная, земная, укорененная в бытии. Сама Ахматова не любила слова «поэтесса», она всегда называла себя только «поэтом». Иронические строки — «я научила женщин говорить, но, боже, как их замолчать заставить», — говорят о неприятии «приклеенного» ярлыка.

Она действительно была настоящим, большим поэтом — поэтом с большой буквы и с огромным талантом. При этом всегда оставалась человеком с мужественным характером, личностью космического масштаба.

А. А. Ахматова (настоящая фамилия — Горенко), 1889—1966, родилась в семье морского инженера под Одессой. Через год семья переехала в Царское Село, где Ахматова стала ученицей Мариинской гимназии. Каждое лето она проводила под Севастополем. В автобиографии, озаглавленной «Коротко о себе», А. А. Ахматова, по сути, описала моменты своих детских воспоминаний, отложившие позже отпечаток на ее лирику: «Мои первые воспоминания — царскосельские: зеленое сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду». . . Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет».

После развода родителей в 1905 году Ахматова с матерью переехала в Евпаторию. С 1906 по 1910 год она учится сначала в выпускном классе Киево-Фундуклеевской гимназии, затем — на юридическом отделении Киевских высших женских курсов. После венчания в 1910 году с поэтом Н. С. Гумилевым и медового месяца в Париже, она переезжает в Петербург. С 1910 по 1916 год живет в Царском Селе, знакомом ей с детства и проникнутом духом пушкинского времени, словно навсегда поселившимся в этой легендарной местности. Неслучайно одним из «вечных» источников творческого вдохновения для Ахматовой был великий русский поэт, любовь к которому она пронесла через всю свою жизнь. Даже муза этого периода — «смуглая», словно она возникала перед ней в отроческом облике А. С.

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